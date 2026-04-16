関東北部と東北は狭い範囲でにわか雨 東京と名古屋は夏日に

きのうは全国的にくもりや雨になりましたが、きょうは列島の広い範囲で天気が回復しています。西日本と北海道では午後も青空が広がり、天気の崩れはないでしょう。一方、東北と関東、静岡も広く晴れますが、こちらの地域は夕方にかけて、狭い範囲でにわか雨がありそうです。

【CGで見る】にわか雨の可能性も きょう16日(木)このあとの降水と雲の予想シミュレーション

最高気温は関東から九州で25℃前後まで上がり、東京や名古屋は夏日になる予想です。ただ、各地で風がやや強まり、この風にのって乾いた空気が入るため、今夜はきのうに比べると少しヒンヤリとするでしょう。

きょうの各地の予想最高気温は、

札幌 :16℃ 釧路 :13℃

青森 :14℃ 盛岡 :12℃

仙台 :17℃ 新潟 :15℃

長野 :19℃ 金沢 :19℃

名古屋:27℃ 東京 :25℃

大阪 :22℃ 岡山 :23℃

広島 :25℃ 松江 :17℃

高知 :27℃ 福岡 :21℃

鹿児島:26℃ 那覇 :27℃

台風4号 小笠原諸島は週末高波に警戒

台風4号は、小笠原諸島の東を北上する見込みです。小笠原諸島では、台風本体の活発な雨雲はかかりませんが、あす午後から土曜日は海上で大しけとなるため、高波に警戒が必要です。

本州の太平洋側もうねりが伝わるため高波に注意が必要です。週末は北日本や東日本を中心に晴れる所が多くなりますが、九州は所々で雨が降るでしょう。気温はこの時期としては高い状態が続きます。