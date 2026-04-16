GRAPHT主催による『ストリートファイター6』のオープン大会『GRAPHT CUP 2026』の開催が発表された。

【画像あり】『GRAPHT CUP 2026』ロゴ・キービジュアル

本大会は、東京・大阪・岩手でのオフライン予選4回とオンライン予選1回の計5予選を実施し、各予選の優勝者が決勝リーグに進出する形式となっている。賞金総額は115万円で、上位2名にはカプコンによるJeSU公認プロライセンス発行の推薦が行われる。ただし、ライセンス保持者が上位の場合は繰り下げ推薦はない。

予選のスケジュールは、5月30日に東京予選A（渋谷区）、6月13日に大阪予選（大阪市）、7月12日に岩手予選（八幡平市）、7月18日に東京予選B（中野区）、8月1日にオンライン予選が実施される。決勝は8月8日に東京・台東区の「au Style UENO」で開催される。なお、東京予選Aと東京予選Bは重複してのエントリーおよび出場ができず、発覚した場合はどちらのエントリーおよび大会成績も無効となる。

オンライン予選は2ブロック制で、各ブロックの優勝者1名が決勝へ進出する。

オフライン予選ではSteam版『ストリートファイター6』を使用する。オンライン予選ではPlayStation 5版、PlayStation 4版、Xbox Series X|S版、Steam版、Nintendo Switch 2版のいずれかを使用する。予選はBO3のダブルイリミネーション形式、決勝はBO5の総当たりリーグ形式で行われる。

予選を勝ち抜いた選手は決勝会場まで招待され、移動交通費および宿泊費（上限税込5万円）は主催者が負担する。オフライン大会参加者にはオリジナルエントリーパスが配布される予定だ。

募集人数はオフライン予選が各128名、オンライン予選が2ブロック制で各512名の合計1,024名で、先着順での受付となる。エントリー受付は予選①が4月23日18時から、予選②が5月14日18時から開始され、予選③以降の受付開始日は予選①開催日までに発表される。応募条件は、参加当日に満15歳以上であること、Discordアカウントを所持していること、日本語で円滑にコミュニケーションが取れることなどが挙げられている。18歳未満の場合は保護者の同意書が必要となる。参加料は無料。

観戦は各会場への入場が無料で可能なほか、GRAPHT公式YouTubeチャンネルおよびTwitchでの無料配信も予定されている。

大会のキービジュアルはイラストレーター・はあとによる描き下ろしで、本アートを使用したアイテムも順次発表予定とのこと。

（文＝リアルサウンドテック編集部）