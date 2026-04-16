「テレビとは別人みたいな雰囲気でオシャレ」加藤浩次のファッションに注目集まる！ 「世界一格好いいんじゃない？」
インタビュー＆カルチャーマガジン『SWITCH』（スイッチ・パブリッシング）公式Instagramは4月13日、投稿を更新。サカナクション・山口一郎さんとお笑いコンビ・極楽とんぼの加藤浩次さんのツーショットを公開し、加藤さんのファッションに注目が集まっています。
【写真】加藤浩次のおしゃれな？ ファッション
公開された写真では、美術館のような白い空間で、黒いコーディネートに身を包んだ2人が並ぶ姿が写っています。山口さんは安定感のある着こなしを見せる一方、加藤さんはボリュームのあるロングコートにオーバーサイズのボトムスを合わせた、普段のイメージとは異なるスタイルを披露しています。
コメント欄では「加藤浩次はこのファッションじゃないんだよな」「一郎さんカッコいい」「加藤さんはシュッとした方が絶対いいって！スタイリスト頼むってー笑」「テレビとは別人みたいな雰囲気でオシャレやな」「加藤さん世界一格好いいんじゃない？」「年相応ではないよな」といったファッションに関する意見が多く寄せられ、さまざまな反響を呼んでいます。
(文:五六七 八千代)
【写真】加藤浩次のおしゃれな？ ファッション
「加藤さんはシュッとした方が絶対いいって！」同アカウントは、20日に発売される『SWITCH』5月号の内容を告知。『加藤さんと山口くん』（STVラジオ）でパーソナリティを務める2人の対談を掲載予定で、ラジオを始めたきっかけや、活動休止期間中の出来事、さらには互いの買い物事情まで、深い関係性がうかがえる内容であることが明かされました。
コメント欄では「加藤浩次はこのファッションじゃないんだよな」「一郎さんカッコいい」「加藤さんはシュッとした方が絶対いいって！スタイリスト頼むってー笑」「テレビとは別人みたいな雰囲気でオシャレやな」「加藤さん世界一格好いいんじゃない？」「年相応ではないよな」といったファッションに関する意見が多く寄せられ、さまざまな反響を呼んでいます。
「いつか二人で曲出してほしいな」同アカウントは10日、ガールズグループ・HANAのCHIKAさんとのツーショットを公開。2人の対談は同誌5月号に収録されているようです。ファンからは「チカちゃんは夢が叶った人。一郎さんは夢を叶えた人」「いつか二人で曲出してほしいな」「推し同士のコラボ」などの声が集まりました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)