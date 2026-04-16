小田急箱根は、5月3日から5日の3日間、ゴールデンウィークの箱根登山電車の旅を快適に楽しめるよう、箱根湯本駅11時58分発、強羅駅行きの臨時列車を運行し、新たに座席予約券「らくらく着席予約券」を発売する。

「らくらく着席予約券」は60名の定員制で、運賃に500円プラスして待ち時間なく着席で利用できる。途中駅での乗降なく落ち着いた車内では、家族や友人とスイッチバックなど粘着式鉄道として日本最大の急こう配を上る山岳鉄道の旅をゆったりと楽しめる。



「らくらく着席予約券」購入画面、チケット画面

また、同期間中、箱根登山ケーブルカー強羅駅、箱根ロープウェイ早雲山・桃源台駅では、便利な事前予約制の優先改札を今年も無料で実施する。「らくらく着席予約券」とあわせて利用できる。

なお、事前予約に加えて、箱根ロープウェイ大涌谷駅では、5月5日限定で、姥子・桃源台駅方面への「タイムセレクトパス」（時間指定整理券発行）を実施する。また、箱根登山バスは、小田原・箱根湯本から芦ノ湖畔の元箱根港・山のホテルを結ぶ着席制の「芦ノ湖ライナー」を通年で土休日に2往復運行している。

ゴールデンウィークは事前予約を活用して、見どころ満載の新緑の箱根を快適に楽しんでほしい考え。

［実施概要］

箱根登山電車 座席予約券「らくらく着席予約券」

実施期間：5月3日〜5日

対象列車：箱根湯本駅11時58分発（強羅駅12時42分着）各日60名当日ホームでの受付順に案内し、号車、座席の指定はできない

対象区間：箱根湯本駅から強羅駅まで

※途中駅での乗降はできない

発売開始日：4月17日（金）10時

発売方法：チケットサイト「EMot」（アプリ・オンライン）で発車1時間前まで販売する

※座席に余裕がある場合、当日11時〜11時30分まで当日券を販売する

料金：大人500円、小児250円

※別途運賃が必要

箱根登山ケーブルカー、箱根ロープウェイ優先改札予約

実施期間：5月3日〜5日

箱根登山ケーブルカー

（1）対象列車 強羅駅発 早雲山駅行 10時台から14時台の定期旅客列車のうち各1便1列車あたり先着30名予約できる（通常定員200名）予約の人のホーム入場後、一般の消費者に入場してもらう

※着席を保証するものではない

（2）実施駅 強羅駅

※早雲山駅では実施しない

（3）予約方法 箱根ナビで4月17日（金）10時から予約を受付

箱根ロープウェイ

（1）実施時間：11時から15時まで 15分毎に最大60名予約できる

（2）実施駅：早雲山駅、桃源台駅

※大涌谷駅は実施しない

（3）予約方法 箱根ナビで4月17日（金）10時から予約を受付

（4）その他・詳細は観光情報サイト「箱根ナビ」で確認。悪天候等によって、交通機関に運休が発生する場合は、優先乗車改札も中止する

箱根ロープウェイ 大涌谷駅「タイムセレクトパス」（時間指定整理券の配布）

（1）実施期間：5月5日

（2）実施時間：9時から17時まで 20分毎に約300名ずつ整理券を発行する

（3）実施区間 大涌谷〜姥子・桃源台

※大涌谷〜早雲山間は実施しない

（4）実施方法：大涌谷駅改札前の専用ブースにて入場時間を選択し整理券を発行のうえ、大涌谷観光を楽しんでほしいとのこと。指定の時間以降に改札へ来てほしいという。

※改札後、乗車までは待ち時間がある

小田急箱根＝https://www.odakyu-hakone.jp