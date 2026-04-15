私たちは、生きていくために空気中の酸素を取り入れ、呼吸をしています。一方で、酸素は、体内でさまざまな物質と結びつくことで「酸化」反応を起こし、物をサビつかせたり劣化させたりします。酸化の影響を受けた時、最も見た目に出やすいのが肌の変化やトラブルです。では、肌ではどのような酸化反応が起きているのでしょうか。

肌は、外側から表皮、真皮、皮下組織の順で構成され、さまざまな役割を持つ細胞が存在しています。そして、最も外側の表面には、常に「皮脂」が分泌されています。皮脂に含まれる脂質は、皮膚常在菌によって分解され、脂肪酸がつくられます。肌は、紫外線の影響を直接受ける場所であるため、紫外線の刺激によって活性酸素が生み出されます。活性酸素が過剰に発生すると、皮脂からつくられた脂肪酸（不飽和脂肪酸の割合が多い）や肌細胞の酸化が進むことになります。また、皮脂量は気温が上がると増加しやすいため、これからの季節は酸化による肌トラブルに特に注意が必要です。

私たちが紫外線を浴びると、表皮の中で最も深い層に存在するメラニン生成工場のような細胞の「メラノサイト」が刺激されます。メラノサイトは、その刺激を受けてメラニンを作り出します。メラニンは、メラノサイトからトゲのように伸びた樹枝状突起を通り、「ケラチノサイト」という上部の細胞に送られていきます。そして、ケラチノサイトにメラニンが増えることによってバリア機能を形成し、紫外線を吸収することで紫外線による肌へのダメージを防いでいます。このバリア機能によって、肌全体の色がだんだんと濃くなっていくのが日焼けです。

通常、メラニンは肌の新陳代謝（ターンオーバー）によって、およそ28日かけて皮膚表面へと押し出され、垢とともにはがれ落ちていきます。そのため、通常の一時的な日焼けの場合には約1ヵ月後には元の状態に戻ります。ところが、紫外線を長時間浴び続ける、あるいは、生活習慣の乱れや加齢、ストレスの蓄積によってホルモンバランスが乱れたり、肌のターンオーバーの周期が乱れると、メラニンが過剰に生成されてしまったり、新陳代謝が悪くなりターンオーバーが滞るなどの影響で、肌にメラニンが滞った状態が続き（色素沈着）、なかなか消えないシミとなってしまうのです。

肌の酸化を防ぐ抗酸化物質や抗酸化酵素は年齢とともに減少し、肌細胞のターンオーバーも遅くなるため、いつまでもイキイキと美しくあり続けるためには、まずは紫外線の過剰な刺激を抑えるために日傘や日焼け止めクリームを使用した外側からのケアを行うことが大切です。さらに、内側からのケアとして、食事で意識的にビタミンやポリフェノール類をはじめとした抗酸化物質を補うようにしましょう。（監修：健康管理士一般指導員）