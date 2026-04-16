熊本、大分両県で２７８人が犠牲となった熊本地震は１６日、２度目の震度７を観測した「本震」から１０年となった。

熊本市中央区の熊本城ホールでは、初めて熊本県や県内全市町村が共催する犠牲者合同追悼式が営まれた。参列した遺族や首長ら約２５０人が犠牲者を悼んだ。

熊本地震では、２０１６年４月１４日午後９時２６分の「前震」で９人、同１６日午前１時２５分の本震で４１人が亡くなった。避難中の体調悪化で亡くなる災害関連死などは２２８人に上った。

追悼式は、風化を防ぎ、防災への決意を新たにしようと共催となった。式には遺族４１人のほか、木原官房長官、蒲島郁夫・前熊本県知事らが出席。黙とうをささげた後、献花して犠牲者の冥福（めいふく）を祈った。

木村敬知事は式辞で、「寄せられた温かい支援や関係者のたゆまぬ努力に支えられながら、創造的復興の実現に向け、着実に歩みを進めてきた」と１０年間を振り返った。地震発生時も指揮を執った熊本市の大西一史市長は「尊い命を守りきれなかったことへの後悔、救えなかった命への無念を決して忘れることはない」と声を詰まらせた。

地震後、車中泊生活を続けた父・始（はじめ）さん（当時７８歳）を災害関連死で亡くし、１０年の節目に初めて追悼式に参加したという熊本県菊陽町の会社員大塚弘也さん（５８）は「記憶を風化させるわけにはいかない。どうすれば後世に伝えていくことができるのか、ゆっくりと見つめ直すきっかけにしたい」と話した。