【大谷翔平】3度目登板は6回2安打1失点で勝ちの権利得て降板 投手専念で毎回10奪三振と躍動 6回は圧巻の三者連続、空振り三振で締めくくる
◇MLB ドジャース-メッツ(日本時間16日、ドジャー・スタジアム)
大谷翔平選手が5年ぶりに投手専念で先発登板。6回95球2安打1失点10奪三振と圧巻の投球を披露してマウンドを降りました。
初回、2回と三者凡退に抑え、3回にはメレンデス選手に初ヒットをゆるすものの、この回3つのアウトはいずれも空振り三振に仕留めます。
4回も好投を続け、2番ロベルト選手から空振り三振を奪うなど三者凡退。5回は2つの四球とメレンデス選手にこの日2本目の2塁打を許し初失点を喫しますが、なおも1死2、3塁のピンチで大谷選手はギアを上げ力投します。後続のファム選手を三球三振に仕留め、続くリンドア選手をレフトへの飛球で打ち取り、最少失点でしのぎました。
大谷選手は6回のマウンドにも上がると、またも本領発揮。2番ロベルト選手を156キロの直球で空振り三振、続くバティ選手には115キロのカーブで空振り三振、最後は好打者・ビシェット選手に対し、直球、スライダー、スプリットと投げ分け三球三振。三者連続で空振り三振に仕留める圧巻の投球を披露しました。
大谷選手はこの回まで95球を投げ、勝ち投手の権利を得てお役御免。6回2安打1失点、毎回の10奪三振と実力を申し分なく発揮しました。試合はドジャースの2点リードで終盤8回をむかえています。