◇MLB ドジャース-メッツ(日本時間16日、ドジャー・スタジアム)

大谷翔平選手が5年ぶりに投手専念で先発登板。6回95球2安打1失点10奪三振と圧巻の投球を披露してマウンドを降りました。

初回、2回と三者凡退に抑え、3回にはメレンデス選手に初ヒットをゆるすものの、この回3つのアウトはいずれも空振り三振に仕留めます。

4回も好投を続け、2番ロベルト選手から空振り三振を奪うなど三者凡退。5回は2つの四球とメレンデス選手にこの日2本目の2塁打を許し初失点を喫しますが、なおも1死2、3塁のピンチで大谷選手はギアを上げ力投します。後続のファム選手を三球三振に仕留め、続くリンドア選手をレフトへの飛球で打ち取り、最少失点でしのぎました。

大谷選手は6回のマウンドにも上がると、またも本領発揮。2番ロベルト選手を156キロの直球で空振り三振、続くバティ選手には115キロのカーブで空振り三振、最後は好打者・ビシェット選手に対し、直球、スライダー、スプリットと投げ分け三球三振。三者連続で空振り三振に仕留める圧巻の投球を披露しました。

大谷選手はこの回まで95球を投げ、勝ち投手の権利を得てお役御免。6回2安打1失点、毎回の10奪三振と実力を申し分なく発揮しました。

試合はドジャースの2点リードで終盤8回をむかえています。