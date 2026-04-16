餃子半額の「フジイチの日」開催!トッピングフリーパスの配布など「藤一祭」も開催【名古屋らーめん 藤一番】

名古屋を中心に東海3県で国内29店舗展開する、名古屋らーめん「藤一番」は、毎月21日「フジイチの日」に、定番サイドメニューの餃子を半額で提供する好評企画を、2026年4月･5月･6月も開催する。

あわせて、2026年4月17日から期間限定メニューの販売や来店特典を含む春の感謝キャンペーン「藤一祭」を実施する。

〈藤一番で実施するキャンペーン一覧〉

〈1〉21日はフジイチの日【餃子半額感謝デー】

〈2〉藤一祭【4月22日〜28日 餃子各種1人前50円引】

〈3〉藤一祭【4月22日･23日限定 トッピングフリーパスシールを先着プレゼント】

〈4〉藤一祭【4月29日〜5月6日 子ども限定 デザートプレゼント】

【メニュー画像はこちら】半額対象のフジイチ餃子、新メニューの東坡肉麺･韓国冷麺など

〈1〉21日はフジイチの日【餃子半額感謝デー 概要】

藤一番の定番サイドメニュー「フジイチ餃子」「青じそ餃子」「しょうが餃子」が半額になる好評企画を、6月まで継続実施する。

なお、7月〜12月のフジイチの日は、期限まで何度でもらーめんトッピングが1品無料になる「トッピングフリーパスシール」のプレゼントを予定している。

実施日:2026年1月〜6月までの毎月21日

※年内は残り、4月21日、5月21日、6月21日の3回実施予定。

対象商品:フジイチ餃子、青じそ餃子、しょうが餃子

※セットは除く、テイクアウトも対象。

※飛騨古川店は火曜定休のため、4月21日(火)のフジイチの日「餃子半額」は実施しない。

〈2〉藤一祭【4月22日〜28日 餃子各種1人前50円引】

また、フジイチの日の餃子半額に続いて、4月22日〜28日の7日間、餃子が50円引になるキャンペーンを実施する。

対象商品:フジイチ餃子、青じそ餃子、しょうが餃子

※セットは除く、テイクアウトも対象。

〈3〉藤一祭【4月22日･23日限定 トッピングフリーパスシールを先着プレゼント】

店内飲食で来店した人を対象に、130円(税込)までのらーめんトッピングが、期限まで何度でも1品無料になる「トッピングフリーパスシール」を先着でプレゼントする。

※各店各日数量限定(全店2日間 計1万人)、なくなり次第終了。

※有効期限は2026年12月31日まで。

※平日のランチサービス1品目無料サービスとの併用は不可。

〈4〉藤一祭【4月29日〜5月6日 子ども限定 デザートプレゼント】

GW期間中、家族に嬉しい特典として、子どもを対象にプチ台湾カステラをプレゼントする。

※小学生以下の子ども、1人につき1個限り。

※なくなり次第終了。

〈4月17日〜 期間限定メニューを販売開始〉

4月17日から、トロトロに煮込んだ1枚約100gの皮付きの豚角煮･トンポーローを盛り付けた「東坡肉麺(とんぽーろーめん)」と、「冷麺祭」と題したさっぱり冷たい麺メニューを販売する。

皮付きの豚角煮を盛りつけた「東坡肉麺」

※いずれも税込価格。

【春の期間限定メニュー】

◆とろほろ!東坡肉麺

トンポーロー3枚盛 2,150円

トンポーロー2枚盛 1,780円

トンポーロー1枚盛 1,350円

◆絶品おつまみ!トンポーロー(単品 1皿約100g)

通常価格 680円→キャンペーン価格580円

【冷麺祭メニュー】

◆四川風冷やごま豆乳らーめん

1,060円

◆韓国冷麺

単品 900円

ヤンニョムチキン(2コ)セット 1,060円

ヤンニョムチキン(2コ)単品 280円

◆涼麺(リャンメン)

醤油だれ 900円

胡麻だれ 900円

■名古屋らーめん「藤一番」