Snow Man深澤辰哉「自分が怖いです」500万円超えの買い物にスタジオ騒然

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【モデルプレス＝2026/04/16】Snow Manの深澤辰哉が、15日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（よる9時〜）に出演。最近の大きな買い物を明かした。

【写真】スノメンバー、“負けず嫌い”な買い物事情明かすワンシーン

◆深澤辰哉、買い物事情明かす


番組では「物価高でカツカツ 家計の救済ワザ」をテーマに、専門家がお金が増える・もらえる・稼げるワザを紹介した。ポイントカードついて話題になると、深澤は「勝手に貯めてはくれるんで貯まるんですけど、使わないです。使うっていうのがちょっと…なんか嫌なんですよ」と貯まったポイントを使用することに抵抗があると告白。さらに「いらないものでも（店員に）薦められたら、買いますよって買っちゃうとか、ちょっと負けず嫌いなところもあるんで」と買い物事情を明かした。

◆深澤辰哉、最近の大きな買い物


さらに、自身の金銭感覚についても「めちゃくちゃ使っちゃうんで。本当にギリギリで生きてるって感じですね」と使いすぎてしまう傾向にあると口に。かつて同番組出演時に、500万円のデニムジャケットを購入したことを明かしていたが、その話題に触れられると「本当に怖いです。自分が怖いです」と吐露した。

そんな中、深澤は「最近だと、ジージャンをもう1個買いまして。同じ形なんですよ。だけど、色がちょっと濃い。新品っぽいみたいなのを最近買ったんですけど。とんでもなかったですね…」と再び大きな買い物をしたことを告白。MCの明石家さんまが「500万円より高かった？」と尋ねると「高かったです。ヴィンテージです。ファースト（1936年発表のモデル）のTバック（背面の縫製）です」と打ち明け、スタジオからどよめきが起こった。（modelpress編集部）


情報：フジテレビ

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