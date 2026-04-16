◆米大リーグ ドジャース―メッツ（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・メッツ戦で今季３度目の登板を果たし、６回まで２安打１０奪三振の好投を見せている。２点リードの５回に失点し、連続自責点０イニングは日本人先発最長「３２回２／３」でストップしたが、６回は圧巻の３者連続三振。今季２勝目の権利を手にしている。

初回は３者凡退の完璧な立ち上がりを見せ、２回１死で迎えたアルバレスは９８・７マイルの直球で見逃し三振を奪うなど、周囲の不安を払拭する投球を披露した。３回は２死二塁のピンチを招いたが、１番リンドアに対する１１球目。最後はゆったり足を上げてからのクイック投法でこの日最速となる９９・６マイル（約１６０・３キロ）の直球で空振り三振にねじ伏せ、リンドアも苦笑いを浮かべるほどだった。３回まで無失点（自責０）に抑え、連続自責点０イニングで岩隈（マリナーズ）と自身が持つ３１回２／３の日本人最長記録に並んだ。続く４回も無失点で切り抜け、「３２回２／３」に更新した。

５回は先頭アルバレスに四球を与え、続くベンジの当たりは左前へのライナーでヒットかと思いきや、一塁走者がスタートを切れずに二塁にボールが送られて、ラッキーな左翼ゴロとなった。続くセミエンも歩かせ、１死一、二塁のピンチを招くと、メレンデスに右翼へのエンタイトル適時二塁打を許した。だがここからギアチェンジ。１００マイルの直球を連発し、複数失点は阻止した。

６回は３連続奪三振とさらにアクセルを踏んだ大谷に、さらなる援護点がもたらされた。その裏、先頭のＴ・ヘルナンデスがメ軍２番手マイヤーズの代わりばなの２球目を捉え、右中間へ４号ソロを放ち、点差を再び「２」に広げた。