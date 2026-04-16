「星のカービィ まんまる焼き 2026」（税込 250円）　※消費税は8％計算

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　「ファミリーマート」は、4月21日（火）から、「星のカービィ まんまる焼き 2026」を、全国の店舗のチルドスイーツコーナーで発売する。

【写真】どれが出るかお楽しみ！　キラキラシール全10種

■焼き印は全6種

　今回登場するのは、ミルク味のクリームを包んだピンク色の今川焼きに、カービィの焼き印を施したチルドスイーツ。

　焼き印は全6種で、カービィがまんまる焼きになったようなフェイスデザインや、まんまる焼きの上にカービィがちょこんと乗っているようなデザインなど、さまざまな表情やポーズを楽しめる。

　また、本商品にはキラキラのシールが全10種類からランダムで1枚付属。今年は夢の泉やメイクごっこをしているカービィなど、大人かわいいパステル系のデザインがラインナップにそろう。