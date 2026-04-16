ファミマ、“カービィのまんまる焼き”が今年も登場！ 大人かわいいキラキラシール付き
「ファミリーマート」は、4月21日（火）から、「星のカービィ まんまる焼き 2026」を、全国の店舗のチルドスイーツコーナーで発売する。
【写真】どれが出るかお楽しみ！ キラキラシール全10種
■焼き印は全6種
今回登場するのは、ミルク味のクリームを包んだピンク色の今川焼きに、カービィの焼き印を施したチルドスイーツ。
焼き印は全6種で、カービィがまんまる焼きになったようなフェイスデザインや、まんまる焼きの上にカービィがちょこんと乗っているようなデザインなど、さまざまな表情やポーズを楽しめる。
また、本商品にはキラキラのシールが全10種類からランダムで1枚付属。今年は夢の泉やメイクごっこをしているカービィなど、大人かわいいパステル系のデザインがラインナップにそろう。
【写真】どれが出るかお楽しみ！ キラキラシール全10種
■焼き印は全6種
今回登場するのは、ミルク味のクリームを包んだピンク色の今川焼きに、カービィの焼き印を施したチルドスイーツ。
焼き印は全6種で、カービィがまんまる焼きになったようなフェイスデザインや、まんまる焼きの上にカービィがちょこんと乗っているようなデザインなど、さまざまな表情やポーズを楽しめる。
また、本商品にはキラキラのシールが全10種類からランダムで1枚付属。今年は夢の泉やメイクごっこをしているカービィなど、大人かわいいパステル系のデザインがラインナップにそろう。