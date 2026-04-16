湯沢町は、公金を横領したとして懲戒免職となった元職員について、警察に告訴状を提出したと発表しました。



告訴されたのは、湯沢町役場の元会計室・会計係長の女性です。町によりますと、この元職員は、歳計や歳計外の現金の管理を担当していた当時、2023年7月24日頃から3月26日までの間に、金庫で保管していた現金あわせて約642万円を不正に持ち出し、私的に使用していたということです。



3月、内部点検で現金の不足が発覚し、その後の調査で横領が確認されました。元職員は内部調査に対し、「生活費に困った」と話をしていて、事実を認めているということです。



湯沢町はこの元職員を3月30日付で懲戒免職としていて、15日付で業務上横領の疑いで南魚沼警察署に告訴状を提出し、受理されました。



なお、被害額の約642万円については、元職員が全額を弁済しているということです。この事案を受けて、元職員の上司にあたる会計室長が減給10分の1、3か月の処分となっています。湯沢町は、町長・副町長を処分する条例改正案を28日に予定されている臨時議会に提出することにしています。