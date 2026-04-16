「Ready…Go!」岩井明愛&千怜が短距離走で対決、フェアウェイを疾走も意外な大差に!? 「超保存版」の声
米国女子ツアーが公式インスタグラムを更新。「ランナー、ダンサー、歌手、そして時々ゴルファー、岩井ツインズを紹介します」と記すと、岩井明愛&千怜が練習の合間に見せた様々な姿を1本の動画にまとめて投稿した。
【動画】全力疾走する岩井ツインズ
動画は2人が短距離走のスタートの姿勢をとるシーンから始まった。「Ready…Go!」の声がかかるとフェアウェイを全力疾走。途中、明愛の帽子が飛ばされてペースを乱したのか、千怜が引き離してゴールを決めた。さらに明愛がダンスを披露したり、ジャクソン5のヒット曲「I Want You Back」を口ずさんだり、2人が英語で自己紹介すると「Hi guys. How are you?」とファンに呼び掛ける姿も収められていた。もちろん、その合間にはゴルフのナイスショットも。昨年から米国ツアーに本格参戦し、それぞれが初優勝も飾っている岩井ツインズ。この投稿にも海外のファンから「2人の大ファンです」「そう、君たちはスーパースターだよ」「英語が上手になってきたね」などのコメントが寄せられていた。また日本のファンも「超保存版 ふたりとも楽しそうだしこちらも笑顔になります」と動画を喜んでいた。今シーズンの岩井ツインズはともに6試合に参戦しすべて予選を通過。トップ10にも2回ずつ入るという好調ぶり。今週は「JMイーグルLA選手権」に参戦。昨年、明愛は首位と1打差の単独2位、千怜も11位タイに入っている大会で、米ツアー2勝目を目指す。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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