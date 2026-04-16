波田陽区、生放送でネタ披露も…直後に謝罪 CANDY TUNEを“ぶった切り”も「ひどい！」の声
お笑い芸人の波田陽区が16日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』（前11：47）に生出演。この日ゲストの7人組アイドルグループのCANDY TUNEを前にネタを披露したが、即座に謝罪する事態となった。
【写真】満開の笑顔で新入社員にエールを送ったCANDY TUNE
この日はCANDY TUNE（桐原美月、福山梨乃、小川奈々子、南なつ、立花琴未、宮野静、村川緋杏）がゲスト出演し、下積み時代の苦労などを語った。
さらに番組では過去に天狗になっていた芸能人を当てるクイズ企画も行われ、その人物こそが波田陽区だった。そして番組内で一世を風靡した“ギター侍”のネタをCANDY TUNEをテーマに披露。波田陽区はCANDY TUNEとFRUITS ZIPPER
、CANDY TUNEの見分けがつかないとぶった切ったが、あまりの切れ味の鋭さに番組MCのハライチ澤部佑は「波田さん、ひどい！ゲストにひどい」と語り、ほかの共演陣からもクレームが続いた。
波田は必死に釈明するもスタジオは微妙な空気に。しかしCANDY TUNEは「よく言われます！」「うれしい！」と笑顔で返し、波田に感謝の言葉を伝える神対応を見せた。このフォローに波田も両手を合わせてCANDY TUNEに謝る仕草を見せていた。
【写真】満開の笑顔で新入社員にエールを送ったCANDY TUNE
この日はCANDY TUNE（桐原美月、福山梨乃、小川奈々子、南なつ、立花琴未、宮野静、村川緋杏）がゲスト出演し、下積み時代の苦労などを語った。
さらに番組では過去に天狗になっていた芸能人を当てるクイズ企画も行われ、その人物こそが波田陽区だった。そして番組内で一世を風靡した“ギター侍”のネタをCANDY TUNEをテーマに披露。波田陽区はCANDY TUNEとFRUITS ZIPPER
、CANDY TUNEの見分けがつかないとぶった切ったが、あまりの切れ味の鋭さに番組MCのハライチ澤部佑は「波田さん、ひどい！ゲストにひどい」と語り、ほかの共演陣からもクレームが続いた。
波田は必死に釈明するもスタジオは微妙な空気に。しかしCANDY TUNEは「よく言われます！」「うれしい！」と笑顔で返し、波田に感謝の言葉を伝える神対応を見せた。このフォローに波田も両手を合わせてCANDY TUNEに謝る仕草を見せていた。