公益財団法人博報堂教育財団の調査研究機関こども研究所は、子どもの中長期的な変化を見る時系列調査｢こども定点２０２５｣を実施しました。子どもを“体験を通して成長する主体的な存在”ととらえ、｢体験｣を起点に、｢人との関わり｣｢意識・価値観｣｢自己認識｣など幅広い分野で聴取したもの。２３年にスタートし、今回で３回目を迎えました。

これによると第１回(２３年)と今回(２５年)のスコア（｢よくしている｣｢たまにしている｣の合計）を比較すると、いくつかの項目からは、コロナ後の子どもたちの体験や意識がゆるやかに変化している様子が見えてきた。

「ふだんしていること」では、ふだんの生活の中でのさまざまな体験、７１項目について聴取。２３年から２５年でスコアが上がった項目の差分上位を見ると、｢映画をみる（２３年から＋５.１ポイント)｣が１位になったほか、｢国内旅行に行く(＋５.０ポイント)｣｢ショッピングモールやレジャースポットに行く(＋３.６ポイント)｣といった“お出かけ”関連の項目が上位にあがった。

第１回調査（２３年９月）は、新型コロナウィルス感染症が５類に移行したばかり。データからは子どもたちの活動が３年をかけてじわじわと増えてきた様子が読み取れる。

一方、スコアが下がった項目では、｢学校や塾の授業をオンラインで受ける(−５.０ポイント)｣が１位となったほか、｢雑誌をよむ(−４.９ポイント)｣｢本をよむ(マンガや雑誌以外)(−４.４ポイント)｣｢マンガをよむ(−３.０ポイント)｣と、“読む”関連の項目のスコアが軒並み下がる結果となった。

◆｢こども定点２０２５｣ 調査概要

・調査目的：子どもの体験や体験を通して形成される価値観、自己認識などを時系列で把握する。同じ条件の対象者に、同じ質問で継続的に実施してデータを蓄積することで、中長期的な子どもの変化を見ることを目指す。

・調査手法：インターネット調査

・調査エリア：全国

・調査対象者：小学４年生〜中学３年生の男女２４００人（１学年あたり男子・女子 各２００人×６学年）

・調査時期：２５年９月１２日〜１０月７日(２４年調査＝２４年９月１３日〜１０月８日、２３年調査＝２３年９月１５日〜１０月１０日)

・企画・分析：公益財団法人 博報堂教育財団 こども研究所