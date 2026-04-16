16日13時現在の日経平均株価は前日比1313.79円（2.26％）高の5万9448.03円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1007、値下がりは498、変わらずは65と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を272.74円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が205.16円、東エレク <8035>が165.93円、ＴＤＫ <6762>が112.89円、ダイキン <6367>が72.58円と続く。



マイナス寄与度は11.97円の押し下げでコマツ <6301>がトップ。以下、ベイカレント <6532>が6.47円、キオクシア <285A>が5.4円、住友不 <8830>が4.49円、クボタ <6326>が4.26円と続いている。



業種別では33業種中26業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、繊維、電気機器、情報・通信と続く。値下がり上位には水産・農林、鉱業、陸運が並んでいる。



※13時0分12秒時点



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