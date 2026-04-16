今年の夏も厳しい暑さになりそうです。メーカーの調査によると、4人に1人ほどが夏にエアコンの不具合を経験しています。今のうちからやっておきたいのが試運転ですが、“したつもり”になっているケースが多いといいます。正しいやり方を紹介します。

■スポーツ界でも暑さ対策に注目

森圭介アナウンサー

「4月に入ってから各地で既に夏日が観測されています。今年もやはり、暑さに注意が必要になってくるようです」

「都内の東京ビッグサイトで15日、『スポーツチーム・アスリート向け総合展』が開催され、その中で『第1回 熱中症・暑さ対策ワールド』という企画が行われていました。スポーツ界でも暑さ対策が注目されているということで実施されています」

「例えば大風量エアコン。50メートル先まで届くという強烈な冷たい風で、体育館などの屋内を冷やすことができるそうです。背中に大きな保冷剤を入れることができるベストもあり、着用すると体を冷やすことができます」

忽滑谷こころアナウンサー

「学生時代はラクロス部でしたが、夏の練習は暑さ対策をしていてもどうしても厳しい環境という面がありました。今はこんな新しい素敵なものが出てきているんだなと、ちょっとうらやましくなりました」

森アナウンサー

「危険な暑さの時には運動を控えた方がいいという場合もありますが、暑さ対策がこういったところにも出てきています」

■去年は“最も暑い夏”…今年は？

森アナウンサー

「近年は異常とも言える暑さとなっていますが、今年のこれからの気温について気象庁が発表しているデータを紹介します。4〜6月の3か月予報でも6〜8月の暖候期予報でも、全国的に気温が高い見込みです」

「さらに今年はこれに加えて雨が多いという予報もあります。暑さだけではなく、じめじめとした蒸し暑さがやってくるかもしれません」

直川貴博アナウンサー

「雨が降ったら熱中症のリスクは上がります。若いからといって油断しちゃいけないですよね。年齢は関係ないですね」

森アナウンサー

「お年を召されてくると、汗をかいたことや喉が渇いたことに気づきづらくなってきます。やはり注意したいのは熱中症で、去年5〜9月には全国で1521人が熱中症によって亡くなっています（概数、厚生労働省）」

「去年の夏の日本の平均気温は、統計開始以来最も暑い夏となりました。今年も気温が高い見込みです。注意が必要な夏がまたやってくるということになりそうです」

鈴江奈々アナウンサー

「改めて熱中症で亡くなった方の人数を見ると、暑さが1年を通じて大きな災害になっているということを実感します」

■「夏の風物詩」も暑さを避ける事態に

森アナウンサー

「他人事ではなく自分のこととして注意していただきたいです。こうした暑さで、各地の夏のイベントにも影響が出てきています」

「長野市の中心部を屋台が巡行するという夏の風物詩『ながの祇園祭』。例年7月に開かれていましたが、今年は厳しい暑さを避けるために約1か月前倒しして、6月に開催することが3月に決まりました」

「宮城・東松島市にある航空自衛隊松島基地の『航空祭』は、アクロバット飛行チームのブルーインパルスの展示飛行も行われるということで、毎年たくさんの人が集まるイベントです」

「例年8月に行われていましたが、去年は5人が熱中症とみられる症状で体調不良を訴え、今年は約2か月繰り下げをし、10月に変更されることが3月に発表されました。同市などは、来年以降も10月の開催を検討しているということです」

「いわゆる夏の風物詩と言われていたイベントも、暑さを避けて行われるという事態になってきています」

■今のうちに試運転をした方がいい理由

森アナウンサー

「私たちができる対策として、今のうちから進めた方がいいこともあります。この時期、エアコンを使うにはまだ早いと思っている方が多いと思いますが、今のうちに試運転を始めた方がいい理由があります」

「ダイキンが発表した調査（今年2月、全国20〜60代の男女）によると、夏場にエアコンの不具合を経験したことがあると答えた方は23.3％でした。そのうち30.1％の方が、夏に暑くなって使い始めてから1週間以内に不具合が発生したと答えています」

「暑くなってから壊れていることが分かっても、修理をする場合、混み合うなどして暑い時期に間に合わないかもしれません。今の時期から試運転を済ませておく必要があります」

「ただ、試運転をしたことがある人のうち、89.6％が“したつもり試運転”になっているという調査結果もあります。素人の自分としては試運転をしていると思っていても、メーカーのプロから言わせると、『それは“したつもり試運転”です』というものです」

■エアコン試運転 正しいやり方は？

森アナウンサー

「試運転はどういう方法が正しいのでしょうか。最低限行っていただきたいポイントを紹介します。ダイキンによると、1つ目は冷房の設定温度です。最低の16〜18℃まで、思いっきり冷やしてほしいということです」

「そうでないとどれぐらい冷えるか、冷房の能力が分かりません。1〜2分で涼しい風が出て終わり、ではダメです。約10分運転させてください。万が一異常があった場合は、検知するまでに約10分の冷房運転が必要だということです」

「2つ目は、きちんと冷風が出ているかどうか。異常を示すランプのある機種があり、それが点滅していないかを確認してください」

「これらに加えて、時間があったら30分ほど冷房運転して室外機を見てください。室外機を見て水漏れがないか、さらにはエアコン自体から不快な臭いがしないか、あるいは聞き慣れない音がしないかどうかも確認してください」

「厳しい暑さを乗り切るために今、試運転をお勧めします」

（2026年4月15日『news every.』より）