お笑い芸人の波田陽区（50）が16日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。全盛期の豪快エピソードを披露した。

同番組に「最高月収2800万円の印税石油王天狗」として登場した波田。「月の飲み代600万円 ついたあだ名は“石油王”」との紹介に、かつての放蕩（ほうとう）ぶりを回想した。

値段が書かれていない寿司店や、高級焼肉店、銀座の中華料理店に毎晩後輩たちを大勢引き連れ、「一晩で2、30万円は使ってました」と告白。そのため「みんなに“石油王”と。お金をジャブジャブ使いますので」と説明した。

さらに焼肉を食べるためだけの韓国日帰り旅や、仲間との旅行代は土産代まですべて負担していたことが明かされたが、実家の墓代200万円の支払いや、大学の奨学金400万円をキャッシュで一括返済するなど、イイ話も。

また当時は「銀行」を自認。自宅や出演したテレビ局の玄関に、売れない芸人仲間が待ち構えており、数万ずつばらまくように貸していた。その総額は500万円にものぼったが、とくに借用書を作ることもなかったという。

しかし先輩後輩を問わず、波田が世話をした仲間は「全員辞めてる」と告白。「だから返ってこない」と嘆いた。すると「ハライチ」岩井勇気は「あ〜じゃあ、波田さんがダメにしちゃったみたいなところがありますよね」と辛らつなツッコミ。相方・澤部佑は「今詰めないで」とフォローしていた。