Travis Japan松田元太＆高嶋ちさ子がMCで初タッグ 海外経験を活かし外国人の考える「日本にまつわる問題」に挑戦
7人組グループ・Travis Japanの松田元太とヴァイオリニストでタレントの高嶋ちさ子が、19日放送のMBS・TBS系特別番組『外国人が出題！ニッポンのクイズ』（後3：30）でMCを務める。私たちが当たり前だと思っている日本の文化や光景を「外国人の視点」から再発見する、驚きと笑いに満ちたクイズバラエティー。放送後にはTVerでの見逃し配信も実施する。
【写真】MCを務める松田元太
クイズのテーマは、外国人が考えた「日本にまつわる問題」。アメリカ生活計5年、ヴァイオリニストとして、また母として世界中を見てきた高嶋と、世界配信デビューを果たし、世界を舞台に活躍するTravis Japanの松田。初タッグとなる2人の掛け合いにも注目だ。
ゲストには、クイズ王・ふくらPをはじめ、ギャル曽根、長谷川忍（シソンヌ）ら知識と経験を兼ね備えた実力派が集結 。数々のクイズを制してきた彼らでも一筋縄ではいかない、外国人の視点から放たれる“超難問”に挑む。
まず、スタジオが驚がくしたのは、海外で話題沸騰中のアヲハタジャムの瓶に隠された「驚きの現象」。 その不思議な現象を確かめるべく実演に挑戦し、大盛り上がりを見せる。
さらに、遠く離れたトンガや南アフリカで、なぜか現地の人たちが共通して使いこなしている意外な日本語の正体に迫るほか 、日本のDAISOでブラジル人に飛ぶように売れている日本人にもお馴染みのキッチン便利グッズや 、タイ人がビックカメラで買い求める日本製品の謎を解き明かす。
また、観光で訪れている外国人キッズたちが即興で作成したクイズコーナーでは「東京で超つまらなかった観光地」を実名で挙げられるなど、子どもならではの忖度なしの鋭い指摘にスタジオが騒然となる一幕も。そのほか、日本の居酒屋や街中の風景に対して外国人が抱くリアルな「違和感」をクイズ形式で深掘りし、私たちが当たり前だと思っていた光景が世界の目にはどう映るのか、日本の姿を鮮やかに浮き彫りにしていく1時間となっている。
【写真】MCを務める松田元太
クイズのテーマは、外国人が考えた「日本にまつわる問題」。アメリカ生活計5年、ヴァイオリニストとして、また母として世界中を見てきた高嶋と、世界配信デビューを果たし、世界を舞台に活躍するTravis Japanの松田。初タッグとなる2人の掛け合いにも注目だ。
まず、スタジオが驚がくしたのは、海外で話題沸騰中のアヲハタジャムの瓶に隠された「驚きの現象」。 その不思議な現象を確かめるべく実演に挑戦し、大盛り上がりを見せる。
さらに、遠く離れたトンガや南アフリカで、なぜか現地の人たちが共通して使いこなしている意外な日本語の正体に迫るほか 、日本のDAISOでブラジル人に飛ぶように売れている日本人にもお馴染みのキッチン便利グッズや 、タイ人がビックカメラで買い求める日本製品の謎を解き明かす。
また、観光で訪れている外国人キッズたちが即興で作成したクイズコーナーでは「東京で超つまらなかった観光地」を実名で挙げられるなど、子どもならではの忖度なしの鋭い指摘にスタジオが騒然となる一幕も。そのほか、日本の居酒屋や街中の風景に対して外国人が抱くリアルな「違和感」をクイズ形式で深掘りし、私たちが当たり前だと思っていた光景が世界の目にはどう映るのか、日本の姿を鮮やかに浮き彫りにしていく1時間となっている。