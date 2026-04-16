◇東都大学野球春季リーグ戦第2週最終日 国学院大 3―1 立正大（2026年4月16日 神宮）

開幕5戦4発とブレーク中の立正大・高田庵冬内野手（あんと、1年＝仙台育英）は単打1本の4打数1安打に終わり、この日はリーグの1年生最多本塁打記録更新はならなかった。

2点を追う9回2死一塁。一打同点の場面で投ゴロに倒れた高田は悔しそうに一塁へ向かった。国学院大の左腕エース藤本士生（3年＝土浦日大）に挑んだが、14日の1回戦に続きやり返された。

「（3打数無安打2三振で）何も替えずに挑めば同じ結果になる。自分は打席の前に立ってチェンジアップを意識すると思わせつつ、ストレートを誘導したけど…」。4回の第2打席に遊撃内野安打を放ったものの、長打は不発。「結果は出なかったけど。意識としては良かったと思います」と振り返った。

1950年以降、東都リーグで1年生春に4本塁打をマークしたのは1993年の今岡誠（現真訪、東洋大―阪神など）、2021年の佐々木泰（青学大―広島）と高田の3人だけ。チームの勝利へ持ち前の長打力は生かしたいが、その一方で自らの現在地を冷静にはじき出していた。「狙い球は来たけど打ち損じてしまった。1球を逃がさない集中力や技術をもっとつけたい」。

次週は6連覇中の青学大と対戦。今秋のドラフト1位候補右腕・鈴木泰生（4年＝東海大菅生）と相対する。「力で勝ちたい思いはありますが、相手もレベルが高い。大事なところで集中力を上げていきたい」。アーチを量産しても平常心を失わず、目前の試合に向かう。まずは今季初勝ち点へ、10季ぶりに1部復帰したチームをバットで貢献する。