米タイム誌「世界で最も影響力のある100人」にBLACKPINKジェニー選出
アメリカ・タイム誌が毎年恒例の「世界で最も影響力のある100人」を公式サイトで公開。アーティスト部門でBLACKPINKのジェニーが選出された。
【ライブ写真】圧倒的美！強く美しいBLACKPINK（『BLACKPINK WORLD TOUR [DEADLINE] IN TOKYO』より）
ジェニーについては、シンガー・ソングライターのグレイシー・エイブラムスが推薦コメントを寄せており、「無駄を省いて言うと、ジェニーはスター」「静かな瞬間でさえ、あらゆる雑音を切り裂くような圧倒的な存在感を持っている。そして彼女はそれを、優しさと温かさとともに自然にまとっている」と評している。
アーティスト部門には、アンダーソン・パーク、ココ・ジョーンズ、ルーク・コムズ、ノア・カーハンらが選出されている。
なお、今回の「世界で最も影響力のある100人」には、日本から高市早苗総理大臣も選出されている。
【ライブ写真】圧倒的美！強く美しいBLACKPINK（『BLACKPINK WORLD TOUR [DEADLINE] IN TOKYO』より）
ジェニーについては、シンガー・ソングライターのグレイシー・エイブラムスが推薦コメントを寄せており、「無駄を省いて言うと、ジェニーはスター」「静かな瞬間でさえ、あらゆる雑音を切り裂くような圧倒的な存在感を持っている。そして彼女はそれを、優しさと温かさとともに自然にまとっている」と評している。
アーティスト部門には、アンダーソン・パーク、ココ・ジョーンズ、ルーク・コムズ、ノア・カーハンらが選出されている。
なお、今回の「世界で最も影響力のある100人」には、日本から高市早苗総理大臣も選出されている。