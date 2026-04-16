レーシングドライバーでSUPER GT GT500クラスのNISMOチーム監督の松田次生さんが4月13日、自身のインスタグラムに福井訪問の様子を投稿しました。

【写真を見る】【 レーシングドライバー・松田次生 】新型FRO車両「パトロールNISMO」の低重心フォルムに驚愕 愛車エクストレイルのカスタム構想も





松田さんは「初、福井でのお仕事でしたが、盛り上がって良かったです ありがとうございました」とコメントし、仕事で初めて福井を訪れたことを報告しました。投稿では「福井は、恐竜！？路面電車まで」と、福井ならではの光景を楽しんだ様子を綴りました。















また、話題はSUPER GTの現場で導入された新型FRO（ファースト・レスキュー・オペレーション）車両にも及びました。2026年3月に日産自動車から寄贈されたばかりの「パトロール NISMO」について、松田さんは「GTのFROパトロールニスモがシャコタンになってる！格好いい」と、そのスポーティな佇まいに驚きの声を上げています。









レース中にアクシデントが発生した際、救急・救助活動を担うFRO車両でありながら、NISMO仕様ならではの低いフォルムを実現している点に注目し、「エアサスなのかな」とプロならではの視点でその仕様に興味を示しました。









さらに、先日納車されたばかりの自身の愛車「T33型エクストレイル NISMO」についても触れ、「エクストレイルニスモ、リフトアップよりも、車高下げたら格好いいかも やってみたいなぁ」とコメント。SUVながらあえてローダウンにする可能性を示唆しました。









翌日は長野へ向かうことも明かしており、充実したスケジュールをこなしている様子が伝わる投稿となっています。









この投稿に「松田監督さん福井きたんですか？ようこそ」「すんげーパトロール」「パトロールいいですね」「確かにシャコタンカッコいいですね」「これ欲しい！でも高い」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】