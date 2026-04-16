元AKB48のタレント・柏木由紀（34）が15日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。AKB時代にあぐらをかきながら握手会に参加したエピソードを披露し、現役アイドルを驚かせた。

リスナーから、桜を見ると、自宅で桜の花びらを作るAKBの企画に対して、柏木がカメラが回っている中で文句を言っていたことを思い出すという声が寄せられた。

お笑いタレントのケンドーコバヤシやお笑いコンビ「アンガールズ」は当時を覚えているといい、田中卓志は「けだるさ満載で。撮られてるのに言うのよ。隠し撮りされたじゃなくて」と笑った。柏木は「違うなって思ったことは言っていかないと。納得いかなかったの」と主張した。

すると、ケンコバは「握手会でも立ってるふりしてるだけだった。高めの椅子にあぐらかいて座ってた」と柏木の過去の言動をチクリ。柏木は椅子の上であぐらをかきながら握手している姿がバラエティー番組で暴露されたことがあった。

アイドルグループ「≒JOY」の江角怜音が「ええ！？」と驚く中、柏木は「台を2個くらい重ねて高さを出して。机で上半身しか見えないから立ってるみたいに見せて」と平然と説明。江角は「パンクですね！凄い。憧れる」と感心していた。ケンコバは「悪い影響を与えそうです」と口にした。