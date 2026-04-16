TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が16日、メインキャスターを務める朝の情報番組「THE TIME，」（月〜金曜前5・20）に出演。視聴者に異例の呼びかけをする場面があった。

例年、同局では米男子ゴルフツアー・マスターズ中継を行っており、今年も10日、13日の2日間、同番組が放送を休止した。

午前6時前、「もう一つデータが出たのでご紹介」と切り出した安住アナ。「朝の情報番組は継続性、習慣化が大事と言われている中で、結構私たちとしては厳しい状況に置かれているんですが」としたうえで、「オレ調べ」と書かれたボードを提示。「放送がなかったとき、じゃあどの番組を見たかというデータを私が出してみました」とした。普段は「THE TIME,」を見ているという人が100人いたとして、放送がなかった時の動向を調査したという。

そのデータによると、そのままマスターズを見た人は15人、何も見なかった人、NHK、NHK Eテレがそれぞれ5人、テレビ朝日系「グッド！モーニング」が15人、フジテレビ系「めざましテレビ」が10人、日本テレビ系「ZIP！」は35人だった。

この結果に「うーん」と微妙な表情。そのうえで「一度出て行ったきり、もう戻ってこないという人もね、何パーセントかいるんですよ」と嘆き、「悪いところは直しますから、戻ってきてちょうだい」と呼びかけた。