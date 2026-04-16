ガジェットのレビューやDIY動画で人気のYouTuber・カズが4月11日、自身のチャンネルを更新。「※高級カメラ買うな！iPhoneを最強にする謎板キタ！」と題して、全天球VRカメラで知られるInsta360が展開する「スマホ裏に貼る画面」（自撮りモニター）のレビューを行なった。

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360度カメラだけでなく、ジンバルやドローンなど、YouTuber御用達のアイテムを多数展開しているInsta360。今回カズが眼をつけたのが、スマホの裏側に貼りつけると、背面でも画面が見られる自撮りモニターだった。多くの人が疑問に思うのが、「自撮りならわざわざ背面にディスプレイがなくても、インカメで済むんじゃない？」ということで、カズも「それでいいんです」としているが、「背面の外カメと比較して、自撮り用のインカメはレンズが小さいため、どうしても画質が劣る」と指摘。撮影用のライトを消し、条件を悪くした室内で実際に画質を比較して見せた。なるほど目に見えて画質が違う。

一方で、外カメは画質は良くても、画角のチェックができないというデメリットがあった。それを解消するのが自撮りモニターだ。カズが購入したのはライト付きの商品で、色温度の調整も可能。充電器と同じようにスマホに差し込むと給電され、別途充電せずに使用できるのも便利だ。有線接続のためミラーリングに遅延もない。マグネットでスマホの背面につけると、機能のわりにコンパクトに思える。

手持ちで撮影する際にも外カメのスペックを完全に活かすことができるため、動画タイトルの「高級カメラ買うな！」につながるわけだ。動画では使用方法を詳細にレビュー。類似商品との比較は必要だが、自撮りする機会が多いインフルエンサーにとっては必要な機能かもしれない。気になる人は動画をチェックしてみよう。

（文＝向原康太）