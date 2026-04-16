子育て中で世帯年収700万円です。教育費や生活費にお金がかかり、貯金もできません。子どもがいない家庭と比べると、やはり家計の余裕は大きく違うのでしょうか？

子育て世帯と子どもがいない世帯で家計に差が出る理由

子育て世帯と子どもがいない世帯では、同じ年収でも自由に使えるお金に差が出やすい傾向があります。その大きな理由は「子どもにかかる固定費」が増えるためです。

たとえば、子どもがいる家庭では以下のような支出が継続的に発生します。保育園や幼稚園の費用、習い事の月謝、学用品や衣類、さらには食費も増えます。子どもが成長すれば、塾や受験費用なども必要になります。

これらの費用は一時的なものではなく、長期間にわたって続くのが特徴です。そのため、家計の中で「削りにくい支出」となり、結果として貯金に回せるお金が減ってしまいます。

一方、子どもがいない家庭では、こうした支出がない分、生活費を比較的コントロールしやすくなり、旅行や趣味にお金を使うこともできます。また、支出を抑え貯金に回すことも可能です。この柔軟性が、家計の余裕の差につながる要因の一つといえます。



世帯年収700万円でも貯金が難しいと感じる理由

世帯年収700万円は平均よりやや高い水準ですが、子育て世帯では「思ったほど余裕がない」と感じることがあります。その理由は、収入に対して支出の割合が高くなりやすいからです。

まず、住居費が家計に大きく影響します。子どもがいると部屋数が必要になり、家賃や住宅ローンが高くなりがちです。また、家族が増えることで光熱費や食費も自然と増加します。

さらに、教育費は将来に向けて計画的に準備する必要があります。たとえば大学進学を考えると、数百万円単位の費用が必要になるため、早めに貯蓄を始めることが重要です。しかし、日々の生活費に追われていると、なかなか教育資金まで手が回らないこともあります。

このように、「必要な支出」が多い状態では、無理に貯金をしようとすると生活に負担がかかってしまいます。その結果、「貯金できない」という感覚につながりやすいのです。



子どもがいない家庭と比べたときの家計の余裕の実態

子どもがいない家庭は、一般的に可処分所得、つまり自由に使えるお金が多くなりやすい傾向があります。教育費や子ども関連の支出がない分、同じ年収でも貯金や投資に回せる余裕が生まれやすいからです。

ただし、これはあくまで傾向であり、すべての家庭に当てはまるわけではありません。たとえば、子どもがいない家庭でも高額な住宅ローンを抱えていたり、趣味や交際費に多くのお金を使っていたりすれば、貯金が難しいケースもあります。

逆に、子育て世帯でも家計管理をしっかり行い、支出の優先順位を見直すことで、十分に貯金をしている家庭もあります。つまり、「子どもがいる＝必ず余裕がない」というわけではなく、家計の管理方法によって差が生まれる部分も大きいのです。

また、子どもがいる家庭には、児童手当や教育費の補助制度といった支援もあります。これらを上手に活用することで、家計の負担を軽減することも可能です。



家計に余裕を持たせるためにできる工夫と考え方

子育て世帯であっても、少しの工夫で家計に余裕を持たせることは可能です。まず重要なのは、支出の「見える化」です。毎月どこにどれだけお金を使っているのかを把握することで、無駄な支出に気づきやすくなります。

たとえば、使っていないサブスクの解約や、保険の見直しなどは比較的取り組みやすい改善ポイントです。また、固定費を一度見直すと、その効果が長く続くため、家計改善に大きく役立ちます。

さらに、貯金は「余ったらする」のではなく、「先に確保する」意識が大切です。給料が入ったら一定額を先に貯金用口座に移すことで、無理なく貯蓄を続けやすくなります。

子どもがいる家庭では支出が多くなるのは自然なことです。しかし、その中でも工夫次第で将来に向けた準備は十分に可能です。家計の状況を冷静に見直し、自分たちに合った方法で少しずつ改善していくことが、安心した生活につながるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー