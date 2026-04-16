妻がフルタイムで働きたいと言っています。扶養を外れることで税金や保険料の支払いが増えると思うのですが、世帯収入としてはプラスになるでしょうか？

扶養を外れると何が変わる？税金と社会保険の基本

まず理解しておきたいのは、「扶養」には税金上の扶養と社会保険上の扶養の2種類があるという点です。

税金上の扶養とは、配偶者控除や配偶者特別控除のことで、一定の収入以下であれば夫の所得税や住民税が軽くなる仕組みです。一方、社会保険の扶養とは、健康保険や年金の保険料を自分で払わなくてもよい制度を指します。

一般的に、年収が一定額を超えるとこれらの扶養から外れます。たとえば、社会保険では年収130万円程度を超えると自分で健康保険や厚生年金に加入する必要が出てきます。

これにより、毎月の保険料負担が発生します。また、税金面でも収入が増加すれば所得税や住民税が課されるため、思ったより手取りが増えていないと感じるかもしれません。

ただし、ここで重要なのは「負担が増える＝損」というわけではない点です。収入の増加に応じて負担が増えるのは自然なことなので、全体としてどれだけ手元に残るのかを見る必要があります。



フルタイム勤務で増える収入と手取りの考え方

妻がフルタイムで働く場合、年収はパート勤務時よりも大きく増えることが一般的です。たとえば、年収100万円程度から年収300万円に増えたとすると、社会保険料や税金で年間数十万円の負担が発生します。しかし、それを差し引いても手取りは大きく増えるケースがほとんどです。

具体的には、社会保険料は年収の約15％前後が目安とされ、所得税や住民税も合わせるとさらに数％が差し引かれます。それでも、収入が大幅に増えていれば、最終的な手取りは増えることが多いのです。

また、社会保険に加入することで将来の年金額が増えるというメリットもあります。厚生年金に加入すれば、将来受け取れる年金は国民年金だけの場合よりも手厚くなります。短期的な手取りだけでなく、長期的な安心も含めて考えることが大切です。



「扶養内の壁」に注意しつつ判断するポイント

扶養を考える際によく話題になるのが「〇〇万円の壁」です。たとえば、103万円や130万円といった基準があります。これらを少しだけ超えると、税金や社会保険料の負担が一気に増えるため、「働き損」と感じるゾーンが存在します。

ただし、この働き損は「少しだけ超えた場合」に限られるケースが多いのです。たとえば、年収が130万円をわずかに超えた程度だと、保険料負担が重く感じられますが、年収が200万円や300万円としっかり増えれば、その影響は相対的に小さくなります。

そのため、「扶養を外れるかどうか」で悩むよりも、「どの程度の収入を目指すのか」を考えることが重要です。



世帯収入はプラスになる？最終的な判断のポイント

結論として、妻がフルタイムで働く場合、多くのケースで世帯収入はプラスになります。確かに税金や社会保険料の支払いは増えますが、それ以上に収入が増加するため、家計全体ではゆとりが生まれる可能性が高いのです。

さらに、収入が増加することで貯蓄や投資に回せるお金が増えたり、教育費や住宅費への対応力が高まったりと、将来の選択肢も広がります。また、社会保険に加入することで保障が手厚くなる点も見逃せません。

一方で、働く時間が増えることで家事や育児の負担が変わる可能性もあります。そのため、収入面だけでなく、生活全体のバランスを考えることも大切です。夫婦でしっかり話し合い、どの働き方が最も納得できるかを見つけていきましょう。結果として、自分たちに合った働き方を選ぶことが、家計にも生活にもプラスにつながります。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー