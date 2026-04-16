BLACKPINK・ジス、イメチェンで雰囲気ガラリ！「誰かと思った」ビジュアル変化に驚く声続々

BLACKPINK・ジスのイメチェンが話題だ。

ジスは4月10日にインスタグラムを更新。

【写真】イメチェンしたジス

投稿された写真のジスは、自然光が差し込む空間で、ゆったりとした表情を見せている。

特に視線を集めたのは、ヘアスタイルの変化だ。前髪を加えたミディアムヘアで登場し、これまでの上品で落ち着いたイメージとは異なる印象に。優雅さはそのままに、どこかラブリーな雰囲気が加わっている。

メイクも全体のムードを引き立てた。ほんのりとしたピンクトーンのチークとナチュラルな肌表現が合わさり、春らしい華やかなビジュアルを完成させている。

突然のイメチェンにネット上では「このスタイルもかわいい！」「誰かと思った」「どんな髪型も似合う」などの絶賛コメントが上がっている。

（写真＝ジスInstagram）

◇ジス プロフィール

1995年1月3日生まれ。本名キム・ジス。グループ内ではリードボーカルを務め、ライブでも安定した歌唱力を披露する。2016年8月8日にBLACKPINKとしてデビューする前には、スーツケースブランドやスマートフォンのCMに出演していた。オリエンタルで優雅な美貌が印象的だが、実は明るい性格でメンバー全員が認めるギャグセンスの持ち主。2024年2月21日、個人事務所BLISSOO設立を発表した。