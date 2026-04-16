「ドジャース８−２メッツ」（１５日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手が五回に今季初の自責点を記録した。それでも最少失点で切り抜け６回１失点で２勝目を手にした。

五回、先頭のアルバレスを四球で歩かせてしまった大谷。続くベンジには左前にライナーをはじき返された。この打球に対しテオスカーが果敢に突っ込み、最後はスライディングキャッチを敢行。打球はワンバウンドでグラブに収まったが、一塁走者がノーバウンドキャッチと判断して帰塁。テオスカーは二塁へ送球してレフトゴロとなった。

ここで立て直したかったが、次打者に四球を与えて一、二塁とピンチを広げると、メレンデスに右翼へエンタイトル二塁打を浴びて今季初の自責点が記録された。なおも１死二、三塁のピンチではトップギアに入れ替え、ファムを１６１キロ連発で三振。続くリンドーアも最速１６２キロのフォーシームで左飛に打ち取り、最少失点で切り抜けた。

六回は圧巻の３者連続三振を奪って今季最多となる２桁１０Ｋ。ドジャース移籍後は初めてでエンゼルス時代の２０２３年以来の快挙となり、規定投球回にも到達した。防御率は０・５０でリーグトップに躍り出た。

大谷はここまで２試合に先発し、計１２投球回で自責点は０だった。防御率０・００は崩れたが、チームのリードをしっかりと守った。

そして打線の援護もあり、大谷は２勝目をマーク。チームもＭＬＢ最速で２桁貯金に到達した。