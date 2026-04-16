「痩せろクソ豚」みりちゃむ、人気芸人を罵倒？ 「2人とも付き合っちゃえ」「めっちゃ体のこと心配してるやん」
モデルのみりちゃむこと大木美里亜さんは4月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。お笑いコンビ・錦鯉の渡辺隆さんの誕生日を“罵倒”で祝福しました。
【みりちゃむが渡辺隆の誕生日を毒舌祝福】
コメントでは「みりちゃむから渡辺さんへの愛情が詰まってる本当は凄く優しいお祝い罵倒メッセージ」「みりちゃむさんと渡辺さん結婚したら世界が平和になると思う」「世界観を守るタレントの鑑」「めっちゃ体のこと心配してるやん、最高かよ ツンツンデレデレ〜」「2人とも付き合っちゃえ（笑）」「ご褒美あげるなんて愛があるなぁ」「誕生日プレゼントが特殊すぎる」との声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【みりちゃむが渡辺隆の誕生日を毒舌祝福】
「世界観を守るタレントの鑑」渡辺さんは「本日誕生日でした。みなさんお祝いのメッセージありがとうございました」とつづり、バースデーケーキの写真を投稿。「誕生日なのですが昨日の未明から左足の裏が攣ったような状態になり、時間が経つほどに痛みが増し現在は足首から下の左足全体に結構な痛みがある状態です。骨が痛い感覚もあります」とも明かしています。みりちゃむさんは同ポストを引用し「今年も誕生日おめでとうな いい加減そろそろ痩せろクソ豚」と、怒りマークを付けて祝福しています。
「豚は幸せです」渡辺さんは16日、みりちゃむさんのポストをさらに引用し「また生きてしまいました。豚は幸せです」と投稿。ファンからは「ドMワングランプリだw」「面白いけど、こどもには見せられないw」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)