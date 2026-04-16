希少な5ナンバーサイズのトラック

2007年の東京モーターショーで、スズキのブースに一台のユニークなトラックが姿を現しました。

そのコンセプトモデルの名称は「X-HEAD」で、当時現役だった10代目キャリイトラックの面影を感じさせるフロントマスクから、「次期キャリイを示唆するモデルではないか」という憶測も飛び交いました。

【画像】超カッコイイ！ これがスズキ超本格「“4WD”トラック」です！ 画像で見る（34枚）

このX-HEADの詳細は、単なる軽トラックの後継モデルという枠には収まらないものでした。そのボディサイズは全長3750mm×全幅1695mm×全高1860mmと、軽自動車の規格を大きく超える、いわゆる5ナンバーサイズ（トラックのため正確には4ナンバー）に設定されていたのです。

心臓部には1372ccの直列4気筒DOHCエンジンをミッドシップに搭載し、トランスミッションには6速のDCTが組み合わされると発表されました。このことから、明らかに軽自動車ではない、新たなカテゴリーのクルマとして構想されていたことが見て取れます。

普通車でエンジンをミッドシップに配置すると聞くとスポーツモデルを連想させますが、これは軽トラックに近いレイアウトと考えれば納得できるもので、動力性能の向上に貢献するのは確実です。

さらに、このクルマがただの小型トラックではないことは、その足回りからも明らかでした。シャシーには「ジムニー」などで培われた堅牢なフレームボディを採用。サスペンションは3リンクリジット式で、大径のオフロードタイヤを装着していました。駆動方式もLSD（リミテッド・スリップ・デフ）付きセンターデフを備えたフルタイム4WDということで、極めて高い走破性能を持つことは明らかです。

また、フレームボディを採用したことによる拡張性の高さも大きな特徴です。軽トラックのように、荷台部分を使用者の用途に合わせて自由に架装することが可能です。純粋なトラックとしての利用はもちろん、荷台を居住空間にしたキャンパースタイルや、レスキュー用品を搭載した人命救助用車両など、さまざまな目的に応じたクルマに仕立てることも容易でした。

X-HEADが発表された2007年当時は、現在ほどクロスオーバーSUVの人気は高くなく、軽トラックをベースにしたカスタマイズを楽しむ層も限られていました。そうした時代に、これほど魅力的なコンパクトトラックを提案したスズキの先見性には驚かされます。

現在の日本の市場で趣味に使えるトラックを探すと、軽トラックか、トヨタ「ハイラックス」や三菱「トライトン」のような全長5mを超える大型のピックアップトラックという、選択肢が二極化しているのが現状です。もし、このX-HEADのような5ナンバーサイズに収まる遊び心に満ちたトラックが登場すれば、市場に受け入れられる可能性は十分にあるでしょう。

スズキのもう一つの主要市場であるアジア地域などでも、このサイズのトラックには一定の需要が見込めるかもしれません。まさに今こそ、X-HEADが示したコンセプトを実現した市販モデルの登場が待たれるのではないでしょうか。