NHK Eテレ『おとうさんといっしょ』の最新ベストアルバム『「おとうさんといっしょ」うたのアルバム あるけまっすぐパレード』が、6月24日に発売されることが決定した。

参考：『おかあさんといっしょ』杏月お姉さん記念映像集、6月ソフト化 「幸せな楽しい日々」

今年で放送13年目を迎える『おとうさんといっしょ』は、「レオレオ駅」を舞台に、人気キャラクターのシュッシュとポッポをはじめ、ゆめ、まさとも、パンタン駅長、どんぐーなど、個性豊かな仲間たちとともに歌や体操、遊びを楽しむ子ども向けエンターテインメント番組。

4年ぶりのリリースとなるベスト盤で、ゆめ・まさともペアとしては2枚目となる本作。表題曲「あるけまっすぐパレード」は、人気アーティストのこっちのけんとが作詞・作曲を手がけた。3月に第1子誕生を発表したばかりのこっちのけんとは、「ちょうど妻と僕との間に赤ちゃんを授かっておりました。こんな奇跡的な機会はないなと思い『あるけまっすぐパレード』を書き下ろしました」とオファー時を振り返っている。

アルバムには、「びゅんびゅんトラベラー」「フルパワーじゃんけん」などの人気曲に加え、「ぜんいんできかんしゃ」「えがおのおまじない」「もんだいな～し！」「サンダーサンバ！」など、2026年に続々と登場した新曲も収録。さらに、ボーナストラックとして番組オープニング曲「ゴー！ゴー！エクスプローラーズ」やエンディング曲「青空のゴーサイン」なども収められる。

また、本作に収録される「あるけまっすぐパレード」を含む新曲4曲は、CD発売に先がけて4月15日より各種ダウンロード音楽配信サービスにて先行配信がスタート。同日より、ゆめ・まさとも体制の楽曲20曲以上がInstagramおよびTikTokのミュージックライブラリでも使用可能となる予定だ。

コメント●こっちのけんとどうも！おとうさんになりたてのこっちのけんとです！『おとうさんといっしょ』さんから、この楽曲提供のお話をいただいた時、まだ誰にも言ってませんでしたがちょうど妻と僕との間に赤ちゃんを授かっておりました。こんな奇跡的な機会はないなと思い『あるけまっすぐパレード』を書き下ろしました。とにかくマルバツ関係なく、思い付きで突き進む大切さを詰め込みました。この曲と共に目標やゴールまでまっすぐ突き進んでくれたら嬉しいです！

●シュッシュきかんしゃ大好きシュッシュでーす！！このCDには新曲もたくさん入っていてなんと！シュッシュの歌も入っています！！イエーーイ！！家族のみんなできいてね！！

●ポッポおはにゃちは！ポッポだよ！ピロリロリン！号外号外！レオレオニュースです！なんと！おとうさんといっしょのあたらしいCDが発売されちゃいますっ！しかも新曲が5曲も！からだがムズムズ、おどりだしちゃう歌、映画みたいにウットリしちゃう歌、クスッとわらっちゃう歌、しっぱいしてもげんきになれちゃう歌、どこまでもあるけちゃいそうな歌！これはもう、おうたの宝石箱や～！ポッポもししゃもをモリモリたべて歌ったヨ！きいてね！

●ゆめ「おとうさんといっしょ」のお姉さんに就任してから、3枚目となるCDの発売が決定しました‼︎今年でお姉さんになって9年目を迎えたことに、私自身が一番驚いていますが…大好きな楽曲をこうしてみなさんと一緒に楽しみ続けることができて、本当に、本当に幸せです。色んな感情を引き出してくれる個性豊かな楽曲がギュッと詰まった一枚になりました。ぜひ、ご家族で楽しんでいただけたら嬉しいです‼︎

●まさともおはにゃちはーまさともだよー！新しいCDが出来たよ！うれしいー！宝物がまた増えたような気持ちです。「おとうさんといっしょ」が出来てからの13年とこれからの「おとうさんといっしょ」がギュギュッと詰まった1枚です。大人の皆さんいつもお疲れ様です！是非癒しの時間になってくれたら嬉しいです！おともだちのみんなー！いつもみてくれてありがとう！このCDでぼくたちといつもいっしょだね！これからもたくさんあそぼうね！

●パンタン駅長レオレオ駅の駅長パンタンざんす。みんな注目!!「おとうさんといっしょ」のCDが発売されるざんす。なんと、新曲もあるざんす、万歳!!シュッシュ・ポッポ・ゆめちゃん・まさとも達がいろんな曲を歌ってるざんす！…パンタンもね。みんな～おうちで、いっしょに歌って踊って楽しんでね～！どんぐーも『ぐー』と言ってるざんす！

（文＝リアルサウンド編集部）