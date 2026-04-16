◇ナ・リーグ ドジャース―メッツ（2026年4月15日 ロサンゼルス）

守備が課題とされてきた男が、こん身のプレーで大谷を助けた。ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手（33）が15日（日本時間16日）、本拠でのメッツ戦に「4番・左翼」で出場。守備でビッグプレーを繰り出した。

ドジャース先発・大谷翔平は5回1死一塁、6番・ベンジに左前への鋭い打球を許した。左翼手のT・ヘルナンデスはダッシュよく前進し、スライディングしながらワンバウンドで打球をキャッチ。立ち上がるとすぐさま二塁へと送球した。直接捕球と思い、一塁へと戻っていた一走・アルバレスはフォースアウトになり、記録上は「左ゴロ」となった。

大谷はフォースアウトを見届けると笑顔で右拳を握り、ガッツポーズを作った。このプレーの後、1死一塁から四球、二塁打で失点。仮にベンジの打球をT・ヘルナンデスが後逸していたり、送球の判断が遅れて塁上に走者がたまる状況となっていたら、失点は1で終わったか分からない場面だった。

かねて守備が課題とされてきたT・ヘルナンデスが局面で披露した好守備に、球場の大観衆からは惜しみない拍手が沸き起こっていた。