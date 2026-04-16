チームみらいの安野貴博党首は１６日に国会内で会見で、前回の定例会見から始めたキャンドル・ジュン式記者会見についてと所感を述べた。

キャンドル・ジュン方式とは、質問する記者を１人ずつ横に座らせて対談方式で質疑応答する会見スタイル。前回の定例会見から試験的に開始し、安野氏自身が「キャンドル・ジュンさんの会見を参考にした」と語っていた。

この日、キャンドル・ジュン方式の感想を聞かれた安野氏は「記者さんの顔が近くにある、物理的な近さはコミュニケーションの中身に影響するなと思ってます。前回、今日とちゃんとした質疑はできているという感触はあります」と前向きな表情。「動画見ていただいている方、記者さんからポジティブな声はいただいている一方、ネガティブな声として記者さんからここで顔を出す心理的ハードルがあるという批判、スキャンダルが起きた場合も続けるのかみたいないろんな懸念がある」とし「一定の手応えは感じているのですが、これを続けるのかは悩んでいる。模索すると思います」と述べた。

さらに「いまユーチューブの企画として、自分の質疑した動画を見ながら止めて、『ここはこう思ったからこう発言した』と解説する『相席食堂方式』は一定の好評をいただいている」と情報発信へ試行錯誤していると説明。記者からの「例えば１か月後には、勝新太郎方式会見とかあるかも…」と半分ジョークの質問には「勝新太郎方式ってあるんですか？ それも調べて試行錯誤をしていきたい」と真面目に返答していた。