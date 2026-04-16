◆米大リーグ ドジャース―メッツ（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・メッツ戦で今季３度目の登板を果たし、６回２安打１０奪三振の内容で今季２勝目の権利を手に降板した。２点リードの５回に失点し、連続自責点０イニングは日本人先発最長「３２回２／３」でストップしたが、６回は圧巻の３者連続三振で締めた。最速は１００・４マイル（約１６１・６キロ）だった。

初回は３者凡退の完璧な立ち上がりを見せ、２回１死で迎えたアルバレスは９８・７マイルの直球で見逃し三振を奪うなど、周囲の不安を払拭する投球を披露した。３回は２死二塁のピンチを招いたが、１番リンドアに対する１１球目。最後はゆったり足を上げてからのクイック投法で９９・６マイル（約１６０・３キロ）の直球で空振り三振にねじ伏せ、リンドアも苦笑いを浮かべるほどだった。３回まで無失点（自責０）に抑え、連続自責点０イニングで岩隈（マリナーズ）と自身が持つ３１回２／３の日本人最長記録に並んだ。続く４回も無失点で切り抜け、「３２回２／３」に更新した。

５回は先頭アルバレスに四球を与え、続くベンジの当たりは左前へのライナーでヒットかと思いきや、一塁走者がスタートを切れずに二塁にボールが送られて、ラッキーな左翼ゴロとなった。続くセミエンも歩かせ、１死一、二塁のピンチを招くと、メレンデスに右翼へのエンタイトル適時二塁打を許した。だがここからギアチェンジ。１００マイルの直球を連発し、複数失点は阻止した。

この日は打線に入らず、投手に専念となった。エンゼルス時代の２１年５月２８日（同２９日）の敵地アスレチックス戦以来５年ぶりで、２２年の大谷ルール導入後は公式戦では初めて。１３日（同１４日）のメッツ３連戦の初戦では、初回の１打席目に９４マイル（約１５１キロ）のシンカーが右肩付近に直撃しており、死球の影響が懸念されていただけに、ロバーツ監督は試合前に「右肩の肩甲骨あたりに死球を受けていて、まだ少し痛みが残っている。打撃に入ると、ケージで準備したりと余計な負担が増えるので、それを取り除いて、今夜は一つのこと（投球）に集中させたいと考えた。今回は投球だけに集中することで、体にもメンタルにも良い影響があると思っている」と理由を明かしていた。

この日、「４・１５」は初の黒人選手の功績をたたえる「ジャッキー・ロビンソン・デー」。ＭＬＢで永久欠番の「４２」のユニホームを全選手が背負い、ドジャースナインはブルックリン時代の「Ｂ」の帽子を着用した。大谷はこれまで２０年以降の計６年間、いずれも打者出場。投手としてはメジャー１年目の１８年に登板を予定していたが、極寒のため中止。当時は「なかなかその番号をつけて投げる日はない。すごく楽しみにしてましたけど、どうしようもない」と無念さをにじませていたが、今回は８年かけて念願の初登板が実現した。

バットでは、前日のメッツ戦で、同点の８回１死二塁、一打勝ち越しの場面だったが、メッツベンチはすぐに申告敬遠。これでロン・セイを超えて球団史上単独４位となる４８試合連続出塁を記録した。同じ二刀流の“野球の神様”ベーブ・ルースが１９２３年に達成した「５０」も目前だ。この日は投手専念で打席に立たないため、連続試合出塁記録は継続する。