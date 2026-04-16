元フジテレビの永島優美アナウンサーが１６日、横浜市内で行われた「アイ工務店 新ＣＭ発表会」に出席し、家族について話した。

娘は２歳になり、子育てを「めまぐるしいです」。イヤイヤ期に入ったというが「毎日発見で、なんとかしてその娘を笑顔にさせられるか日々挑戦、試行錯誤の毎日で楽しいです」と笑顔。「ママ、毎日楽しそうだなって思ってもらえる人になりたいがモットー」と明るく接しているという。

最近の息抜きは「娘を寝かしつけた後に、夜中ギョーザを包む。怖いでしょー。しかも１００個くらい。無心でギョーザを包む。夜なので薄暗い光の中でやってる」と笑いながら回答。きっかけは２１年３月に結婚したフジテレビの１年先輩の夫が料理を担当をしていた娘の生後３か月に「今日は娘早く寝たから一緒に晩ご飯作ろう」と誘われたことだったという。「あんまりノリ気じゃなくやったら、ものすごくリフレッシュになって、集中できる」と聞いて以来、マイブームに。「たまーに、夜な夜なギョーザを包んでいます」と強調し、笑いを誘った。

現在も３週間に１回ほど、肉、エビ、ニンニクの有無など種類豊富なギョーザを作って、冷凍ストック。「娘も食べてくれている。エビが大好き。私もエビが大好きなので遺伝かな」と笑い「いつかは娘も参加してできたらいいな」と声を弾ませていた。