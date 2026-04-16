美しく舞う2頭の龍が、話題になっている。

【映像】投稿主も興奮！美しく舞う双龍

投稿したのは、舞踊表現家・ドラゴンポイアーティストのhomaさん（@homabelly）。「今練習中なんだけど、奇跡的に双龍で回しで尾っぽまで全部広がった!!」というコメントとともに、ドラゴンポイの動画をXに投稿した。ドラゴンポイとは、中国の伝統的な舞踊をルーツに持つ、龍の姿を模した布で行うパフォーマンスである。

homaさんは、2024年にドラゴンポイをはじめたそう。美しく龍を舞わせるコツは、力に頼らず、脱力して重力や遠心力を使って動かすことだという。

この日、homaさんはどうやったらきれいに広がるのかを朝からシミュレーションしていたそうで、念願のきれいな動きができた喜びが今回の投稿だったそう。

幻想的に舞う龍の姿に魅了され、動画には20万いいねが付き、「美しい……きっと八百万の神々が眺める景色って、こんな感じなんだろうな」「影まで綺麗で素晴らしいです」などのコメントが寄せられている。（『わたしとニュース』より）