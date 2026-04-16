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みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「光デバイス」が２８位となっている。



人工知能（ＡＩ）やクラウドなどデジタル化の急速な進展に伴い、あらゆる領域でデータ処理の高速化・大容量化が求められている。また、建設が相次いでいるデータセンターでは電力消費と冷却コストが大きな問題となっており、これらを解決する革新的なアプローチとして注目されているのが、シリコンフォトニクス（シリコン基板上に光導波路、光スイッチ、光変調器、受光器などの素子を集積する技術）に代表される光技術だ。



より高速の光通信システムを構築するためには光デバイスが必要不可欠で、主な関連銘柄としては、光アイソレータなどを展開する湖北工業<6524.T>、光通信やシリコンフォトニクス用の光源として最適な量子ドットレーザーなどを製造・販売するＱＤレーザ<6613.T>、光部品関連事業を展開するｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ<6777.T>、光通信用部品を扱う精工技研<6834.T>、光技術に強みを持つ浜松ホトニクス<6965.T>などが挙げられる。



出所：MINKABU PRESS