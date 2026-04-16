「うわー綺麗」「思わず見入った」「岳さんセンス良い」柴崎岳の妻・真野恵里菜さんの投稿に称賛相次ぐ
鹿島アントラーズに所属する元日本代表MF柴崎岳の妻で女優の真野恵里菜さんが13日、自身のインスタグラム(@erinamano_official)で夫からの誕生日プレゼントを公開した。
11日に35歳の誕生日を迎えた真野さんは「誕生日に夫がお花をプレゼントしてくれました」 と写真を投稿。「バスケットいっぱいのお花 とっても綺麗だからできるだけ長く良い状態を保てるようにお手入れ頑張る!!」と綴った。
さらに「誕生日の投稿にたくさんのコメント 本当にありがとうございます!! ひとつひとつしっかり読みました とっても嬉しい気持ちになったし励みになりました」とファンへの感謝も記している。
コメント欄では「うわー綺麗」「岳さんセンス良い」「よくお似合い」「岳さんから贈られた気品のあるお花の美しさに、思わず見入ってしまいました」「素敵なお花と旦那様」「本当に温かい家族」「真野ちゃん岳さん夫婦だいすき!これからもずっと憧れです」と称賛の声などが相次いだ。
11日に35歳の誕生日を迎えた真野さんは「誕生日に夫がお花をプレゼントしてくれました」 と写真を投稿。「バスケットいっぱいのお花 とっても綺麗だからできるだけ長く良い状態を保てるようにお手入れ頑張る!!」と綴った。
コメント欄では「うわー綺麗」「岳さんセンス良い」「よくお似合い」「岳さんから贈られた気品のあるお花の美しさに、思わず見入ってしまいました」「素敵なお花と旦那様」「本当に温かい家族」「真野ちゃん岳さん夫婦だいすき!これからもずっと憧れです」と称賛の声などが相次いだ。
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