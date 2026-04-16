「えっ、耳どこ行ったの！？」愛犬の“衝撃の姿”に7.8万人が驚愕
【画像を見る】あれ？片耳がない？毛布で遊んでいた犬の耳が…
ポメラニアンと柴犬のミックス犬のあずきちゃん。飼い主のpomeshibaazuki_0423さん（＠pomeshibaazuki_0423）と毛布で遊んでいたら、あずきちゃんの姿にまさかの異変が！
その姿に「こんなことってあるの？」「可愛いが渋滞している」と7.8万いいねの注目が集まりました。
あずきちゃんの左耳が見当たりません！
一体、何が起きているのでしょうか。
飼い主さんがあずきちゃんの左耳の後ろに指でふれると、
「ぴよーん」と耳が立ち上がり、いつも通りの形に復活。
毛布で遊んでいる間に、左耳が絶妙な形に折りたたまれ、耳の内側にすっぽり収まっていたのでした。
あずきちゃんのその姿に、コメント欄には
「そんなことってある？」「一瞬、どういうこと？って思いました」
などの言葉が寄せられ、盛り上がりを見せていました。
当のあずきちゃんは、「なんのこと？」と言わんばかりにキョトンとした表情を見せています。
■大反響の感想を投稿主のpomeshibaazuki_0423さんにインタビューしました！
―いいねがたくさんついてバズっていましたね。こちらの反響についてはいかがでしたか？
何気ないシーンを投稿したので、ここまで反響があるとは思わなかったです！ただただびっくりしています。
―バズったことについて、ご家族や周囲の方はどんな反応をされていますか？
特に周りには伝えてはいないので反応はないですが、家族内では「こんなに見ていただけるんだ！」と話しています。
―印象的なコメントや反響があれば教えてください。
「かわいい」など、あずきを褒めてくれるコメントはいつも嬉しいです。
―あずきちゃんのアピールポイントを教えてください！
ポメラニアンの要素がわりと多めで、クリクリお目目やショートボディが可愛いと思っています。
―最近のあずきちゃんの様子や面白かったエピソードを教えてください。
最近は暖かくなったので、お出かけする機会が冬よりも多くなり、いろんなところに行っています！その時にわんちゃん以外の動物と会うのですが、あずきは全く興味示さず、それが面白いです（笑）。
―レタスクラブの読者に一言お願いします！
食いしん坊で甘えん坊で愛嬌のあるポメ柴ミックス犬のあずきをたくさんの方に見てもらい、「かわいい」「癒される」と言ってもらえて嬉しいです！これからも、たくさんの人に愛されればいいなと思います。
■日常の中で見せるあずきちゃんの愛らしい姿
pomeshibaazuki_0423さんのアカウントでは、日常生活で見せるあずきちゃんの愛らしい姿がたくさん投稿されています。
お散歩に行かなかったある日のこと。
体力が余ってしまったのか、あずきちゃんはソファの上で両前足を動かし続けています。
まるで、ソファを掘っているかのような高速な動きです。
仰向けになって暴れる姿も。
散歩に行きたかった！と訴えているのでしょうか。
節分の日に鬼のコスチュームを着たあずきちゃん。
鬼のパンツが似合っています。
この日は、飼い主さん特製の犬用恵方巻を食べて、楽しく過ごしたのだそう。
ある日のお散歩タイムでは、リードにつながれたあずきちゃんが、飼い主さんを先導するかのように勢いよく階段を下りていきます。
お散歩が大好きなんですね！
あずきちゃんは、ときには犬語で、飼い主さんに何かを伝えようとすることもあります。
自分の言葉は「通じるはずだ」と信じているのではないでしょうか。
動物との暮らしは、思わぬタイミングで私たち人間の想像を超える笑いを届けてくれます。
その寛いだ表情や愛嬌のある姿は、家族の一員として愛されていることがわかっているからこそ、見せてくれる姿なのかもしれません。
あずきちゃんが、次はどんな表情を見せてくれるのか楽しみです。
文＝小田 明子