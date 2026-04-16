37歳父親が殺害も認める供述　安達結希さん（11）の遺体を複数回移動させたか【京都小学生行方不明】

京都府南丹市で、11歳の男子児童の遺体を遺棄した疑いで、父親が逮捕された事件で、父親が、児童の殺害についても認めていることが新たに分かった。

死体遺棄「間違いありません」

南丹警察署で16日午前10時、安達結希（ゆき）さん（11）の遺体が遺棄された事件の捜査本部を設置する記者会見が開かれた。

死体遺棄の疑いで16日未明に逮捕された結希さんの父親で会社員の安達優季（ゆうき）容疑者（37）は、3月23日の朝から4月13日の夕方ごろまでの間に、市内の山林などに結希さんの遺体を運び込み、遺棄した疑いがもたれている。

安達容疑者は調べに対し「私のやったことに間違いありません」と死体遺棄容疑を認めている。

結希さんは、3月23日に小学校に登校せず行方不明となり、安達容疑者は当時、警察に対して「結希さんを車で学校に送り届けた」と説明していた。

殺害認める供述…遺体は数回移動させたか

しかし、周辺の防犯カメラに結希さんの姿は映っておらず、目撃情報もなかった。

そして、捜査関係者によると安達容疑者が結希さんの殺害についても認めていることが新たにわかった。

会見では、安達容疑者が遺体をある場所から他の場所へと、数カ所にわたって移したとみられることが明かされていて、警察は事件の詳しい経緯を調べる方針です。