【人気ランキングTOP30】国内株、何が買われた？JX金属首位、AI・半導体関連に資金集中
PayPay証券で2026年3月1日〜31日の期間に買付された国内株式のうち、売買代金が高い人気銘柄をランキング形式で紹介します。ランキングでは「JX金属」が1位となり、「キオクシアホールディングス」「ソフトバンクグループ」などAI・半導体関連銘柄の上位入りが目立ちました。一方で、「INPEX」や「住友金属鉱山」といった資源・エネルギー関連、「日経平均レバレッジETF」「日経平均ダブルインバースETF」などもランクイン。相場の変動やテーマ性を意識した売買が活発だったことがうかがえる結果となりました。
○【国内株式】2026年3月人気銘柄ランキング
1位 JX金属
2位 キオクシアホールディングス
3位 ソフトバンクグループ
4位 三菱重工業
5位 任天堂
6位 日経平均チャレンジコース(日経平均レバレッジETF)
7位 日経平均逆チャレンジコース(日経平均ダブルインバースETF)
8位 INPEX
9位 フジクラ
10位 住友金属鉱山
○1位は「JX金属」
1位「JX金属」、2位「キオクシアホールディングス」、3位「ソフトバンクグループ」など、AI・半導体関連のランクインが目立ちました。9位「フジクラ」、11位「古河電気工業」、14位「三井金属」、24位「信越化学工業」、26位「東京エレクトロン」、30位「レーザーテック」と続き、AIやデータセンター需要の拡大を意識した物色が続いていたことがうかがえます。
また、8位「INPEX」、10位「住友金属鉱山」、20位「ENEOSホールディングス」、25位「商船三井」など、中東情勢の緊迫化を背景に注目が集まりやすかった資源・エネルギー関連もランクインしました。さらに、6位「日経平均チャレンジコース(日経平均レバレッジETF)」、7位「日経平均逆チャレンジコース(日経平均ダブルインバースETF)」も上位に入り、大きく動いた日経平均の値幅取りも活発だったようです。
○ランキングTOP30一覧
【国内株式 売買代金】1〜5位
【国内株式 売買代金】6〜10位
【国内株式 売買代金】11〜15位
【国内株式 売買代金】16〜20位
【国内株式 売買代金】21〜25位
【国内株式 売買代金】26〜30位
PayPay証券 「PayPay証券」は、はじめての方でもスマートフォンからカンタンに資産運用が始められるスマホ証券です。日米の有名企業の株式や投資信託を100円から購入できるほか、NISAにも対応。普段お使いのPayPayアプリ内からスムーズに資産運用が始められ、PayPayポイントを使った投資も可能です。「誰もが資産運用をはじめられる世界」を目指し、将来に向けた資産形成をサポートする身近な金融機関としてサービスを展開しています。 PayPay証券：https://www.paypay-sec.co.jp/ この著者の記事一覧はこちら
1位 JX金属
2位 キオクシアホールディングス
3位 ソフトバンクグループ
4位 三菱重工業
5位 任天堂
6位 日経平均チャレンジコース(日経平均レバレッジETF)
7位 日経平均逆チャレンジコース(日経平均ダブルインバースETF)
8位 INPEX
9位 フジクラ
10位 住友金属鉱山
○1位は「JX金属」
1位「JX金属」、2位「キオクシアホールディングス」、3位「ソフトバンクグループ」など、AI・半導体関連のランクインが目立ちました。9位「フジクラ」、11位「古河電気工業」、14位「三井金属」、24位「信越化学工業」、26位「東京エレクトロン」、30位「レーザーテック」と続き、AIやデータセンター需要の拡大を意識した物色が続いていたことがうかがえます。
また、8位「INPEX」、10位「住友金属鉱山」、20位「ENEOSホールディングス」、25位「商船三井」など、中東情勢の緊迫化を背景に注目が集まりやすかった資源・エネルギー関連もランクインしました。さらに、6位「日経平均チャレンジコース(日経平均レバレッジETF)」、7位「日経平均逆チャレンジコース(日経平均ダブルインバースETF)」も上位に入り、大きく動いた日経平均の値幅取りも活発だったようです。
○ランキングTOP30一覧
【国内株式 売買代金】1〜5位
【国内株式 売買代金】6〜10位
【国内株式 売買代金】11〜15位
【国内株式 売買代金】16〜20位
【国内株式 売買代金】21〜25位
【国内株式 売買代金】26〜30位
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