本拠地メッツ戦

米大リーグのドジャースは15日（日本時間16日）、本拠地でメッツと戦っている。先発マウンドに立った大谷翔平投手はこの試合DHを兼ねず、投手に専念。13日（同14日）の試合で右肩付近に受けた死球の影響で、このような出場形態は2021年以来5年ぶりとなる。3回にはメッツが誇るスーパースター、フランシスコ・リンドーア内野手と11球に及ぶ熱戦。空振り三振に奪った後の2人の表情が話題を呼んでいる。

熱い戦いを制した。3回2死二塁のピンチ。大谷が対峙したのは2024年にナ・リーグMVPを争ったリンドーアだった。2球で追い込むも、3、4球目は見極められ、カウント2-2に。そこから3球連続でファウルと粘られた。8球目がボールとなり、フルカウントに。勝負が決したのは11球目だった。外角高めの99.6マイル（約160.3キロ）の剛速球を振らせ、空振り三振を奪った。

打席のリンドーアは大谷を見て思わず笑顔。大谷もマウンドを降りながら頬を緩ませた。X上のファンは「お互いの顔見てニヤニヤ→こっちも笑顔になる」「リンドーアも大谷も笑ってておもろいw」「お互いがニヤッと笑いあったの最高かよ」「今のリンドーアと大谷の勝負は痺れた」「激アツでした 最高や……」と注目していた。

この試合、大谷の定位置となっていた「1番」には右翼手のタッカーが入り、指名打者には7番でラッシングを起用した。地元紙「カリフォルニア・ポスト」のジャック・ハリス記者のXによると、大谷が投手専念で先発するのはエンゼルス時代の2021年5月28日（同29日）以来、約5年ぶり。二刀流選手が投手として降板後もDHに残ることができるいわゆる“大谷ルール”が適用されてからは初めてだ。



（THE ANSWER編集部）