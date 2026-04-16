RIKACO、自宅がまるで“南仏” 満開のモッコウバラに包まれた豪華な玄関を公開「素敵」「お花のトンネル可愛い」
タレントのRIKACO（60）が14日、自身のインスタグラムを更新。モッコウバラが満開を迎えた、華やかな自宅の様子を動画で公開した。
【動画】「南仏みたい」満開のモッコウバラに包まれた、RIKACOの豪華な自宅玄関
RIKACOは「うちのモッコウバラが全開 嬉しい」とつづり、ハートの絵文字を添えて投稿。動画には、黄色い花をたっぷりと咲かせたモッコウバラの様子が捉えられており、アーチの下を歩く姿や、花に寄り添った笑顔のアップ、自宅の玄関まわりを彩る鮮やかな景色などが収められている。
この投稿に対し、ファンからは「南仏みたい」「玄関も素敵」「モッコウバラのトンネル、素敵、最高ですね」「毎年素敵ですね」「お花のトンネル可愛いですね」「とっても素敵」といった声が寄せられ、春らしい美しい空間に反響が集まっていた。
【動画】「南仏みたい」満開のモッコウバラに包まれた、RIKACOの豪華な自宅玄関
RIKACOは「うちのモッコウバラが全開 嬉しい」とつづり、ハートの絵文字を添えて投稿。動画には、黄色い花をたっぷりと咲かせたモッコウバラの様子が捉えられており、アーチの下を歩く姿や、花に寄り添った笑顔のアップ、自宅の玄関まわりを彩る鮮やかな景色などが収められている。
この投稿に対し、ファンからは「南仏みたい」「玄関も素敵」「モッコウバラのトンネル、素敵、最高ですね」「毎年素敵ですね」「お花のトンネル可愛いですね」「とっても素敵」といった声が寄せられ、春らしい美しい空間に反響が集まっていた。