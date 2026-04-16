竹内涼真「本当にごめんなさい」 主演ミュージカル『奇跡を呼ぶ男』が開演3時間前に中止を発表
俳優の竹内涼真が主演を務めるミュージカル『奇跡を呼ぶ男』の公式SNSが16日に更新され、同日午後1時からの公演が中止になったと発表した。
【写真】色気がすごい…金髪ムキムキな竹内涼真
発表では「ミュージカル『奇跡を呼ぶ男』は出演者の体調不良により、本日、4月16日(木)13時公演をやむを得ず中止とさせていただきます」と報告。当日の「当日の公演中止発表となり、誠に申し訳ございません。ご来場を楽しみにされていたお客様には、大変なご迷惑をお掛けすることとなり、心よりお詫び申し上げます」と開演3時間前の報告を謝罪した。
主演の竹内も自身のSNSでミュージカルの公演中止を伝え「今日会場に来られるはずだった皆様、本当にごめんなさい。また良い状態で皆様をお出迎え出来るようにカンパニー全員で努力します」とつづった。
本作は、1992年にスティーヴ・マーティン主演で映画化され、2010年にミュージカル化されてブロードウェイにも進出した作品。竹内は伝道師として“奇跡”を演じる詐欺師・ジョナス・ナイチンゲールを演じる。
伝道集会のショーで見せる彼の「奇跡」に人々は熱狂し、涙し、心を動かされていく。しかし、それは真っ赤な嘘。実は妹や仲間たちとともに「奇跡」を演出し、人々から献金を集めながら各地を放浪していた。そんな旅の途中で出会った女性保安官と足の不自由な少年をきっかけに、「本当の奇跡」を起こそうとする人間ドラマが描かれる。
【写真】色気がすごい…金髪ムキムキな竹内涼真
発表では「ミュージカル『奇跡を呼ぶ男』は出演者の体調不良により、本日、4月16日(木)13時公演をやむを得ず中止とさせていただきます」と報告。当日の「当日の公演中止発表となり、誠に申し訳ございません。ご来場を楽しみにされていたお客様には、大変なご迷惑をお掛けすることとなり、心よりお詫び申し上げます」と開演3時間前の報告を謝罪した。
本作は、1992年にスティーヴ・マーティン主演で映画化され、2010年にミュージカル化されてブロードウェイにも進出した作品。竹内は伝道師として“奇跡”を演じる詐欺師・ジョナス・ナイチンゲールを演じる。
伝道集会のショーで見せる彼の「奇跡」に人々は熱狂し、涙し、心を動かされていく。しかし、それは真っ赤な嘘。実は妹や仲間たちとともに「奇跡」を演出し、人々から献金を集めながら各地を放浪していた。そんな旅の途中で出会った女性保安官と足の不自由な少年をきっかけに、「本当の奇跡」を起こそうとする人間ドラマが描かれる。