日比谷公園で83種のベルギービールが大集結！　オリジナルグラスで春の乾杯を満喫する4日間

日比谷公園にれのき広場で「ベルギービールウェークエンド2026日比谷」が開催される。日程は2026年4月16日から19日までの4日間。ビール、フード、そしてジャズバンドの演奏と、ベルギーを満喫できる充実のイベントだ。

83種ものベルギービールが登場、オリジナルグラスがかわいい！

2026年で2度目となる日比谷公園にれのき広場での「ベルギービールウェークエンド2026日比谷」の開催。日比谷や有楽町から徒歩圏内というアクセスの良い場所で本格ベルギービールとフードを堪能できる。

2025年開催の会場の様子

今回は初登場の6種類を含む計83種類のベルギービールが登場する。

「春のアウトドアで飲むにはピッタリのホワイトビールやセゾンビール、夕方以降の少し肌寒くなる時間帯には、アルコール度数の高いトラピストビールやスペシャルブラウンダークビールなど、その時々のシチュエーションに合わせた多彩なベルギービールを楽しむことができます」（同社）

オリジナルグラスと飲食用のコインがセットになった、「ちょい飲みセット」（飲食コイン8枚）または「スターターセット」（飲食コイン13枚）を購入し、自分のグラスにビールを注いでもらうシステム。グラスはお土産として持ち帰ることができ、イベント後も自宅で楽しめるのがうれしい。

BBW2026オリジナルグラス

ベルギービールと一緒に楽しめるフードメニューも充実！ ベルギー人が偏愛するフリッツ（フライドポテト）、ソーセージなどの肉料理、ナチョスなどのスナック系、ワッフルなど豊富な品揃え。

ステージでは、ベルギーから来日するジャズバンド「Alex Koo Trio」が初出演する。週末にはDJによるパフォーマンスもあり、会場が盛り上がりそうだ。

「心地よい春の陽射しと爽やかな春風、新緑に包まれた都心のオアシス日比谷公園で、ベルギービール、グルメ、音楽が楽しめる特別な時間をお届けします」（同社）

「ベルギービールウィークエンド2026」は、今回の日比谷公園のほか、名古屋や横浜、大阪など2026年12月までに全6会場で開催予定。会場によってメニューやイベント内容も異なるため、何度行っても楽しめそうだ。

暖かくなってきたこの季節に屋外でビールを楽しみたい！

「ベルギービールウィークエンド2026」 概要

開催期間：2026年4月16日（木）〜19日（日）

開催時間：平日 16時〜22時、土 11時〜21時、日 11時〜20時

会場：日比谷公園にれのき広場（東京都千代田区日比谷公園1）

交通：東京メトロ丸の内線ほか霞が関駅B2出口から徒歩2分、東京メトロ日比谷線ほか日比谷駅A10・A14出口から徒歩5分、JR山手線ほか有楽町駅から徒歩8分

チケット：ちょい飲みセット（オリジナルグラス1個・飲食用コイン8枚）前売2700円／当日2840円、スターターセット（オリジナルグラス1個・飲食用コイン13枚）前売3750円／当日3990円、追加飲食用コイン（5枚セット）1150円

※チケットの販売及びお客様サポートはすべて楽天トラベル観光体験が担当

2025年開催の会場の様子

【画像】ベルギービールイベント かわいいオリジナルグラス付き、昨年は大盛況！（2枚）