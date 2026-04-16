「全く上手く蹴れなかった。僕が悪かった」POM→開始34秒でまさかの…40歳名手が失点直結ミス。それでもマドリー撃破でCL４強入り
現地４月15日に開催されたチャンピオンズリーグの準々決勝第２レグで、伊藤洋輝（ベンチ入りも出番なし）が所属するバイエルン・ミュンヘンが、レアル・マドリーとホームで対戦。２−１で制した先週の第１レグに続き、４−３で勝利し、ベスト４に進出した。
まさかの立ち上がりとなった。開始わずか34秒、40歳の守護神マヌエル・ノイアーのキックミスから、アルダ・ギュレルに無人のゴールにミドルシュートを叩き込まれ、いきなり２戦合計２−２に追いつかれてしまったのだ。それでも最終的にはきっちりと勝ち切り、マドリー撃破を果たした。
ノイアーは第１レグで好守を連発し、プレーヤー・オブ・ザ・マッチに選出された。それから一転、キックオフ直後に痛いミスを犯したなか、クラブ公式サイトによれば、試合後に次のように語った。
「サイドにボールを展開したかったんだけど、全く上手く蹴れなかった。単に僕のパスが悪かっただけだ。彼（ギュレル）は得意の左足でワンタッチでシュートした。後のフリーキックでも見られたように、そこには凄まじいパワーが込められていた」
２戦合計４−４で迎えた55分には、トレント・アレクサンダー＝アーノルドの鋭いクロスから、キリアン・エムバペにボレーシュートを浴びたが、見事にセーブしてみせた。
「エムバペのシュートを防げたのは大きかった。良いクロスで、彼はボレーで合わせた。それを僕がなんとかかき出した」
準決勝では昨季王者のパリSGと相まみえる。百戦錬磨の名手は「PSGとの対戦は今回も接戦になるだろう。最近の試合はいつもそうだ。パリでのアウェーゲーム、そしてホームでの試合を楽しみにしている。今日の雰囲気は素晴らしかった。また味わいたい。ちょっとしたドラマ？それも試合の一部だと思うよ」と締め括った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】名手がまさかのミス→マドリーの開始34秒弾
まさかの立ち上がりとなった。開始わずか34秒、40歳の守護神マヌエル・ノイアーのキックミスから、アルダ・ギュレルに無人のゴールにミドルシュートを叩き込まれ、いきなり２戦合計２−２に追いつかれてしまったのだ。それでも最終的にはきっちりと勝ち切り、マドリー撃破を果たした。
「サイドにボールを展開したかったんだけど、全く上手く蹴れなかった。単に僕のパスが悪かっただけだ。彼（ギュレル）は得意の左足でワンタッチでシュートした。後のフリーキックでも見られたように、そこには凄まじいパワーが込められていた」
２戦合計４−４で迎えた55分には、トレント・アレクサンダー＝アーノルドの鋭いクロスから、キリアン・エムバペにボレーシュートを浴びたが、見事にセーブしてみせた。
「エムバペのシュートを防げたのは大きかった。良いクロスで、彼はボレーで合わせた。それを僕がなんとかかき出した」
準決勝では昨季王者のパリSGと相まみえる。百戦錬磨の名手は「PSGとの対戦は今回も接戦になるだろう。最近の試合はいつもそうだ。パリでのアウェーゲーム、そしてホームでの試合を楽しみにしている。今日の雰囲気は素晴らしかった。また味わいたい。ちょっとしたドラマ？それも試合の一部だと思うよ」と締め括った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】名手がまさかのミス→マドリーの開始34秒弾