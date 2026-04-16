ちいかわがギターストラップに！ ハチワレ・うさぎも登場。バッグのショルダーストラップにも◎
「ちいかわ」のキャラクター、ちいかわ・ハチワレ・うさぎのおかおを全面にアピールしたギターストラップが、キョーリツコーポレーションより4月16日から発売されます。
▼ちいかわギターストラップ CKST-CK（税別4200円）
いつも一生懸命な「ちいかわ」の表情が楽しめるデザインです。ストラップ幅は約5.1cm、長さは約84cmから最大150cm程度まで調整可能で、ギターやベースにしっかりフィットします。
キャラクターごとの個性が光る全3種類のラインナップから、お気に入りのキャラクターと一緒に音楽やファッションを楽しめます。
▼ちいかわギターストラップ CKST-HW （税別4200円）
ちいかわの友達「ハチワレ」のデザインです。高品質な素材（PVC／本革・ポリエステル・アクリルテープ）を使用しており、耐久性と使い心地を両立しています。
▼ちいかわギターストラップ CKST-US（税別4200円）
独自の存在感を放つ「うさぎ」のデザインです。全国の楽器販売店舗やWeb販売店にて購入できます。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)
ファン必見！ 細部までこだわった高品質な仕上がり表面にはキャラクターの表情をレピア織りで美しく表現し、裏面には手触りの良いアクリルテープを採用。取り付け部は本革仕様となっており、実用性とかわいさを兼ね備えた華やかな仕上がりです。
いつも一生懸命な「ちいかわ」の表情が楽しめるデザインです。ストラップ幅は約5.1cm、長さは約84cmから最大150cm程度まで調整可能で、ギターやベースにしっかりフィットします。
楽器だけじゃない！ ライフスタイルに合わせた使い方本製品はギターストラップとしての使用はもちろん、市販のカラビナなどを組み合わせることで、バッグなどのショルダーストラップとしても活用できる汎用性の高さが魅力です。
キャラクターごとの個性が光る全3種類のラインナップから、お気に入りのキャラクターと一緒に音楽やファッションを楽しめます。
▼ちいかわギターストラップ CKST-HW （税別4200円）
ちいかわの友達「ハチワレ」のデザインです。高品質な素材（PVC／本革・ポリエステル・アクリルテープ）を使用しており、耐久性と使い心地を両立しています。
▼ちいかわギターストラップ CKST-US（税別4200円）
独自の存在感を放つ「うさぎ」のデザインです。全国の楽器販売店舗やWeb販売店にて購入できます。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)