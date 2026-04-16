「太鳳ちゃんの運転シーンってレアかも…」土屋太鳳、トラックのハンドル握る姿に「美しすぎる」「最高」反響
俳優の土屋太鳳さんは4月15日、自身のInstagramを更新。トラックの運転席に座り、ハンドルを握る姿を公開しました。
【写真】土屋太鳳がトラックを運転！
コメントでは「ハンドルを持つ太鳳ちゃんカッコいい」「カッケー」「美しすぎる」「免許取ったんですね。運転落ち着いて」「太鳳ちゃんも運転するの？!!」「最高です」「似合ってるよ」「太鳳ちゃんの運転シーンってレアかも…」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】土屋太鳳がトラックを運転！
「似合ってるよ」土屋さんは「今日も現場の写真を 私は2020年に『今しかない！』と思って大急ぎで免許をとったのですが、『今しかない！』と思ったわりにはプライベートでも仕事でもなかなか乗る機会に出会えなかったのですが…やっと！撮影でハンドルを持つことが出来ました 感動…」とつづり、3枚の写真を投稿。トラックの運転席に座り、ハンドルを握っています。1枚目は頬づえをついたクールな姿で、2、3枚目は笑顔を見せたかわいらしい姿です。
「弟に教わった蹴りを、桃子の姿で」9日には「今日の写真は 弟に教わった蹴りを、桃子の姿で」と、足を高く上げて蹴りを入れるポーズを披露していた土屋さん。こちらもとても格好いいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)