「こんな家族なりたい」濱口優、南明奈＆息子とのレアな家族ショット公開！ ディズニーへ「素敵なお写真」
お笑いコンビ・よゐこの濱口優さんは4月16日、自身のInstagramを更新。家族でディズニーシーを訪れた様子を公開しました。
【写真】濱口優、ディズニーシーでの家族ショット
2枚目では息子がミニーマウスにぎゅっとハグしてもらうほほ笑ましいシーンも公開。「息子くんもミニーマウスに逢えて大喜び 凄く楽しい時間を過ごせました」と家族での特別なひとときを振り返りました。以前からディズニー好きを公言している濱口さんにとって、アニバーサリーイヤーでの訪問は忘れられない思い出になったようです。
コメントでは「こんな家族なりたい」「素敵なお写真」「ミニーちゃんとぎゅーしてるのかわいい」といった声が上がりました。
(文:五六七 八千代)
【写真】濱口優、ディズニーシーでの家族ショット
家族でディズニーシー25周年を満喫濱口さんは「東京ディズニーリゾート様に招待して頂き東京ディズニーシーに家族で行かせて頂きました 25周年おめでとうございます！」とつづり、2枚の写真を投稿。美しくライトアップされた25周年の記念ロゴをバックに、濱口さん、南さん、そして息子が並ぶ家族スリーショットを披露しています。
コメントでは「こんな家族なりたい」「素敵なお写真」「ミニーちゃんとぎゅーしてるのかわいい」といった声が上がりました。
「いやまって最高すぎる！！！！」普段は仕事に関連する投稿も多い濱口さん。8日には「久しぶりに叫びました」とつづり、ウエットスーツ姿でシュノーケルを着けた写真を披露しました。ファンからは「すっごくお元気！！」「また有野さんとチネって欲しいです」「いやまって最高すぎる！！！！」などの声が集まっています。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)